A praia de Albufeira que lembra os pescadores, entre falésias e areia dourada

No inverno, é palco da passagem de ano e fogo-de-artifício, mas é no verão que a Praia dos Pescadores, em Albufeira, brilha mais, oferecendo todas as comodidades e um bonito enquadramento paisagístico.

Encaixada entre rochas e falésias escarpadas, a Praia dos Pescadores é singular, por ter um acesso facilitado por duas escadas rolantes exteriores, as quais não deixam de assinalar, também, o contraste com o passado piscatório da antiga vila. De facto, foi às embarcações de pesca que descansavam no areal, antes e depois da faina, que a praia foi buscar o seu nome, e assim ficou, apesar de os barcos terem sido deslocados para o porto de abrigo na marina de Albufeira.

Vigiada pelo casario branco disposto em anfiteatro e cujos alicerces se incrustam na rocha, e limitada por um pontão a nascente, a praia perdeu o colorido dos barcos de pesca, mas ganhou outro graças às centenas de banhistas que fixam diariamente os guardassóis na areia. O enquadramento urbano torna-a extremamente procurada no verão, estando acessível a pé através da comunicante Praia do Peneco e do Largo 25 de Abril. A areia dourada e a fraca ondulação são motivos de escolha.

Já a vizinha Praia do Peneco deve o nome à forma como os leixões são localmente apelidados (um leixão é uma formação rochosa isolada na costa). Encaixado sobre a falésia, com entrada pela Praça Miguel Bombarda, encontra-se o Sal Rosa, bar de cocktails diferenciadores com vista sobre a praia; e tanto de um lado como do outro há várias esplanadas para comer. Já o Restaurante da Praia de São Rafael, a cerca de 10 minutos de carro, reabriu com peixe, marisco e novos cocktails para o verão.

Um túnel para a praia

Em 1936, o centro histórico de Albufeira ganhou uma passagem pedonal direta para a Praia do Peneco com a construção de um túnel numa arriba de calcário e arenitos da idade miocénica (23 a 5 milhões de anos). A inauguração da estrutura, idealizada pelo pintor Samora Barros e materializada pela Comissão de Iniciativa de Albufeira, teve a presença do então ministro das obras públicas Duarte Pacheco, natural de Loulé e que costumava passar férias em Albufeira. O túnel termina num miradouro com escadas para a praia.

Praia dos Pescadores

Acesso a deficientes…SIM

Bandeira Azul…SIM

WC/Chuveiros…SIM

Estacionamento…SIM