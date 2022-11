Alentejo: Joaquim Arnaud abre portas a um encontro gastronómico

O evento, promovido pelo produtor Joaquim Arnaud, tem lugar na sua propriedade em Pavia, concelho de Mora, e congrega vinhos das demais regiões vitivinícolas do país, além de produtos tradicionais. Tudo para provar no dia 1 de dezembro, entre as 15 e as 20 horas.

Ao longo do dia do encontro Joaquim Arnaud & Friends haverá dois workshops, de lotação limitada. O primeiro, “Pequenos Grandes Produtores”, conduzido por Carlos Janeiro, autor do Blog Comer, Beber e Lazer, integra vinhos de pequenos produtores, ainda não reconhecidos. Já o segundo momento – “Enchidos: acompanhar com vinho branco ou tinto?” – é orientado pelo enófilo Luís Gradíssimo e tem como objetivo ensinar a escolher a melhor combinação para determinados pratos. Inclui degustação de enchidos.

Marcam igualmente presença no duas dezenas de produtores, entre os quais a Casa de Santo Amaro, de Trás-os-Montes, e Casa Anadia, do Ribatejo, com os seus azeites, o queijo castiço da Serra de Montejunto e Montinho do Chiado de Pavia, com mel. Há também enchidos da Casa Joaquim Arnaud, entre outras iguarias.

Os bilhetes para este dia e para participar do workshop podem ser adquiridos online (ticketline.sapo.pt/evento/joaquim-arnaud-friends-69085).