Alcácer do Sal. Estão de volta os passeios de galeão no rio Sado

O munícipio já abriu duas datas, em julho e agosto, para quem quiser apreciar a paisagem do estuário a bordo de uma embarcação tradicionalmente associada ao transporte de sal.

A proposta da Câmara Municipal de Alcácer do Sal para o próximo dia 28 de julho é um passeio pelo rio Sado a bordo do galeão Pinto Luísa. A iniciativa dura todo o dia, com embarque às 8h30, no cais municipal, localizado no Passeio do Sado, na magem sul do rio, e regresso às 19h30, ao mesmo ponto. Durante a viagem, os participantes vão poder apreciar a paisagem do estuário do Sado – rica em flora e fauna, como é o caso dos flamingos e outras espécies residentes – até à baía de Setúbal, onde este encontra o mar.

A embarcação, associada ao transporte de sal, tem lotação máxima de 35 passageiros, e quem não for a tempo de reservar nesta data, terá outra oportunidade em agosto (o passeio repete-se no dia 24 desse mês).