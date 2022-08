Albufeira da Barragem de Queimadela, um segredo no meio da serra

As virtudes da albufeira da Barragem da Queimadela começaram por ser do conhecimento de poucos. Entretanto, a praia fluvial ganhou popularidade e infraestruturas que permitem um maior usufruto da paisagem natural.

Durante muitos anos, desde a sua construção em 1993, a Albufeira da Barragem de Queimadela foi um paraíso só conhecido por alguns pescadores e pela miudagem local. Desde 2014, a Câmara Municipal tem vindo a apostar no desenvolvimento do turismo na envolvente do espelho de água, com sucesso. A praia com Bandeira Azul e as infraestruturas envolventes atraíram investimentos privados e o espaço é cada vez mais conhecido, embora ainda não esteja superpovoado.

Os poucos que nadavam nas águas da Albufeira, quando começaram a chegar os primeiros sinais de progresso, ficaram tristes. O Parque de Campismo era um paraíso escondido, apenas para conhecedores, nunca havia mais de meia dúzia de tendas. Nessa altura, não havia uma praia propriamente dita, era preciso conhecer os melhores lugares para entrar na água. O quadro ficava completo com a quase ausência de rede de telemóvel.

Desde aí, quase tudo mudou, mas o espaço – na maior parte dos dias – não perdeu o encanto. Foi criada uma praia fluvial com estacionamento gratuito e facilidades de acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Conta com sanitários, bar e primeiros socorros. O espaço é vigiado e tem uma cadeira anfíbia para possibilitar a entrada na água a pessoas com mobilidade condicionada. A praia vai no segundo ano consecutivo com Bandeira Azul. O encantamento só é quebrado pelos dos grupos que por vezes tomam conta do parque de merendas e impõem a sua música a todos.

Ao longo das margens, foram instalados passadiços que permitem fazer um circuito em volta do plano de água e chegar à cascata. Este é um dos pontos mais bonitos da albufeira, onde também se pode ir a banhos, embora a água seja mais fria e a zona não tenha vigilância.

Como ir?

Saindo do Porto pela A3, tomar a direção de Guimarães. Seguir depois pela A7 até Fafe, tomar a circular urbana na direção de Cabeceiras de Basto, até encontrar a N311, em Medelo virar à direita para Revelhe. A partir deste ponto há placas a sinalizar o caminho.

Acesso a deficientes – sim

Bandeira Azul – sim

WC – sim

Chuveiros – não

Estacionamento – sim

O que fazer

Para quem gosta de emoções fortes

A partir do Parque de Campismo de Queimadela, a Foxtrot, uma empresa de desporto de aventura, desenvolve atividades de paintball, passeios aquáticos, canyoning, descida de rio em canoa e passeios em UTV pelas serras de Fafe, incluindo excursões noturnas e passagens pelas conhecidas classificativas fafenses do Mundial de Ralis.

Diversão para miúdos e graúdos

Os insufláveis foram uma das novidades que mais polémica gerou quando foram instalados, em 2017. É verdade que as cores garridas dos escorregas, trampolins e torres de escalada chocam com o verde da paisagem envolvente, mas é inegável que o waterpark trouxe uma alternativa de diversão para miúdos e graúdos. Quem quiser um pouco mais de tranquilidade pode alugar uma prancha de paddle ou uma gaivota e procurar uma zona mais isolada.

Conhecer em volta

O Trilho dos Apanha Pedrinhas – FAF PR11 (seis quilómetros) começa no Parque de Campismo e termina no mesmo sítio. Faz um círculo em volta da albufeira, passando por alguns povoados. Neste trilho encontram-se moinhos de água, pontes de pedra, espigueiros, matas de carvalhos, vacas a pastar e, com sorte, pode aparecer uma raposa. No caminho, atravessa-se a Aldeia do Pontido, reconstruída e transformada num hotel rural. É uma opção para ficar, ou uma paragem para comer.