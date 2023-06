AgitÁgueda regressa em julho com 23 dias de animação

Concertos e atuações de DJs, arte urbana, artesanato, desporto e gastronomia preenchem a programação de mais uma edição do festival que põe Águeda a mexer.

O festival que cobre as ruas de Águeda com coloridos guarda-chuvas regressa em julho para 23 dias de festa. O AgitÁgueda arranca a 1 de julho, com um cartaz recheado de música, animação de rua, arte urbana, artesanato, desporto e atividades náuticas, e gastronomia. Ao todo, estão previstos 49 espetáculos e 36 associações participantes, nesta edição para a qual são esperados mais de 250 mil visitantes.

Silent Party, Carnaval Fora d’Horas, Color Day, Mad Parede e um Encontro de Estátuas Vivas são alguns das atividades previstas, sempre de entrada livre. Os concertos acontecem todas as noites e levam à cidades nomes como Richie Campbell, Peste & Sida, Kura, Mundo Segundo & Sam The Kid, Wet Bed Gang e Matias Damásio.

Os mais novos vão poder divertir-se no espaço Agita Kids, que tem como novidade para este ano uma zona dedicada à realidade virtual. O público poderá ainda desfrutar da piscina fluvial no Rio Águeda, junto ao Largo 1.º de Maio, que vai ficar disponível até final de agosto com uma série de animações.

Toda a informação estará disponível na página de Facebook, no site e na aplicação AGITÁGUEDA.