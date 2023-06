Ação, romance e aventura: sete séries para ver nos próximos dias

A temporada final de “Fear the Walking Dead”, o novo capítulo da sequela de “O Sexo e a Cidade” e uma nova série da Disney+ são alguns dos destaques desta semana.

# A Verdade da Mentira

Dia 21/06 | Fox | às 22h15

Inspirado no homónimo filme de ação e comédia de sucesso de James Cameron, “A Verdade da Mentira” acompanha Harry Tasker (Steve Howey), um espião internacional da agência norte-americana Omega Sector, e a sua mulher, Helen (Ginger Gonzaga), uma professora de línguas, aborrecida com a sua rotina diária, que faz a descoberta chocante que o seu marido aparentemente comum leva uma vida dupla extraordinária. Após a revelação do segredo, Omega recruta Helen, que impressiona toda a gente com as suas aptidões formidáveis (graças ao Tae Bo e ao ioga), acabando por se juntar a Harry e à sua equipa de agentes de excelência e embarcando em missões secretas por todo o mundo.

# Parabéns Neil Patrick Harris!

Dia 17/06 | Fox Comedy | às 14h40

Dia 15 de junho, o ator Neil Patrick Harris comemorou 50 anos. O canal Fox Comedy parabeniza o artista, que interpreta Barney Stinson na série “Foi Assim Que Aconteceu”, com um evento especial, a realizar a 17 de junho, durante a tarde, e que reúne 11 dos episódios mais cómicos onde se destaca aquela sua personagem. Entre eles, estão o primeiro “Slapsgiving”, o episódio onde participa no programa “O Preço Certo”, o famoso “Playbook” ou o “The Rehearsal Dinner”.

# Fear the Walking Dead

Dia 19/06 | AMC | às 22h10

Temporada final de “Fear the Walking Dead”. O ponto de partida desta última temporada da série de zombies é a continuação direta da temporada anterior, quando as esperanças de Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens) de resgatar Mo do PADRE foram frustradas. Agora, Morgan, Madison e os restantes habitantes da ilha vivem sob o domínio de PADRE. Todos se sentem desmoralizados e abatidos e a tarefa de reavivar a esperança de um mundo melhor reside na pessoa que Morgan e Madison se dispuseram a resgatar desde o princípio: a filha de Morgan, Mo.

# And Just Like That

Dia 22/06 | HBO Max

Novo capítulo da série que se assume como uma sequela de “O Sexo e a Cidade” ao acompanhar Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) enquanto navegam desde a complicada realidade da vida e da amizade na casa dos 30 para a ainda mais complicada realidade da vida e da amizade na casa dos 50. Kim Cattrall, que naquela história vestiu a pele de Samantha mas recusou sempre integrar este elenco, faz uma participação especial no último episódio.

# Invasão Secreta

Dia 21/06 | Disney+

Nova série da Marvel Studios. Passada no presente do UCM, Nick Fury fica a saber de uma invasão clandestina da Terra por uma facção de Skrulls transmorfos. Fury junta-se aos seus aliados, incluindo Ross, Hill e o Talos, que prosperou na Terra. Juntos terão de correr contra o tempo para impedir uma iminente invasão dos Skrulls e salvar a humanidade. A Samuel L. Jackson, no papel do emblemático Nick Fury, juntam-se Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Emilia Clarke, Olivia Colman e Killian Scott.

# Das Boot, O Submarino

Dia 22/06 | AMC | às 22h10

Neste episódio, Forster é informado por Weiss da sua missão e conhece o chefe da polícia Da Costa, na morgue, quando examina o morto da Gestapo. Na primeira imersão da jovem tripulação do U-949, o comandante Buchner está nervoso e luta por conquistar o respeito de todos. Em Kiel, Wilhelm agradece a Lessing por ter organizado o diário de bordo de U-612. Será que vai descobrir que foi manipulado? Uma série com a participação da atriz portuguesa Joana Ribeiro.

# Ligações Perigosas

Dia 21/06 | TVCine Emotion | às 21h10

Adaptação de “Ligações Perigosas”, o romance do século XVIII de Pierre Choderlos de Laclos. Em jeito de prequela, a série conta a história épica da Marquesa de Merteuil e do Visconde de Valmont, acompanhando o casal de jovens amantes à medida que ascendem aos altos escalões da aristocracia francesa através de uma série de esquemas, manipulações e traições, oscilando eternamente entre o amor e a guerra.