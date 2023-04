A vida de Salgueiro Maia em minissérie e outras propostas para ver na TV

Realizada por Sérgio Graciano, a minissérie conta com Tomás Alves como protagonista e com a participação de Catarina Wallenstein, Filipa Areosa, José Condessa, Frederico Barata e Diogo Martins. Estreia amanhã, na RTP1.

Salgueiro Maia – O Implicado

Dia 24 | RTP1 | 21h30

Minissérie realizada por Sérgio Graciano, com Tomás Alves como protagonista e com a participação de Catarina Wallenstein, Filipa Areosa, José Condessa, Frederico Barata e Diogo Martins. Na história recente de Portugal, o 25 de Abril de 1974 é um dos momentos decisivos. Já muito se escreveu e contou sobre o que se passou nesse dia, sobre o novo país que se criou nessa madrugada. São muitas as histórias e todas elas diferentes. Porém, em muitas sobressai o nome de um homem: Fernando Salgueiro Maia. O capitão que chefiou os elementos da Escola Prática de Cavalaria de Santarém e tomou Lisboa, mudando o curso da história política e social do país. Esta é a sua vida: da criança, do jovem, do homem.

The Good Karma Hospital

Dia 26 | AXN White | 21h25

Ruby Walker é uma jovem médica que, após ver um desenrolar de acontecimentos na sua vida, se sente completamente desiludida com aquelas que têm vindo a ser as suas escolhas. Assim, e na esperança de começar de novo, decide candidatar-se a um anúncio de um trabalho hospitalar no sul da Índia e deixar o Reino Unido. Encontra uma nova casa em The Good Karma, um pequeno hospital com poucos recursos e excesso de trabalho, dirigido por uma expatriada inglesa, Lydia Fonseca. Agora, a sua nova vida está cheia de desafios, tanto no trabalho, como na sua relação com o novo país. Com Amrita Acharia e Amanda Redman.

The Head

Dia 27 | AXN | 23h45

Estreia da segunda temporada. Arthur Wilde e a equipa voltam a entrar em ação, numa aventura que tem por objetivo encontrar a solução para as alterações climáticas. A equipa abandonou a base internacional na Antártida e encontra-se num enorme navio de carga que navega no meio do Pacífico, a 1600 quilómetros da costa. Quando descobrem a uma solução que vale milhões de euros, festejam a noite toda e anseiam chegar a terra para contar a novidade. Mas, na manhã seguinte, o pior acontece.

Sweet tooth

Dia 27 | Netflix

Estreia da segunda temporada. Com o mundo sob a ameaça mortal de uma nova vaga da Doença, Gus (Christian Convery) e um grupo de híbridos estão aprisionados pelo general Abbot (Neil Sandilands) e os Últimos Homens. Decidido a consolidar o poder através de uma cura, Abbot usa as crianças como cobaias para as experiências de outro prisioneiro, Aditya Singh (Adeel Akhtar), que está numa luta contra o tempo para salvar a sua mulher Rani (Aliza Vellani). Para proteger os amigos, Gus aceita ajudar Aditya, mergulhando numa viagem sombria às suas origens e ao papel da sua mãe, Birdie (Amy Seimetz), nos acontecimentos que antecederam o Grande Colapso.

Bem-vindos ao Éden

Netflix

Nesta segunda temporada, e perante novas ameaças que aparecem na ilha e sem fuga possível, a rebelião enceta uma intensa batalha pela liberdade, enquanto Astrid avança com os planos para o Novo Éden. Novos episódios em que aumenta o mistério e o perigo que é viver na ilha, com a Fundação Éden a dar as boas-vindas a novas personagens interpretadas por Carlos Torres e Nona Sobo, que se juntam ao restante elenco da série.

Diamantes em Bruto

Netflix

Série policial de oito episódios que acompanha os desafios e as disputas dos Wolfson, uma importante família judaica ultraortodoxa que faz parte do célebre meio dos diamantes de Antuérpia. Quando o filho mais novo se suicida, o seu irmão Noah, que há muito se afastou da família, tendo voltado costas à religião e encontrado o seu lugar no submundo criminoso de Londres, regressa a Antuérpia e depara-se com uma situação complicada: o negócio dos Wolfson está nas garras da máfia local e à beira da ruína.

Drops of God

Apple TV

O francês Alexandre Léger, criador do famoso “Léger Wine Guide” e figura emblemática da enologia, morre na sua casa em Tóquio aos 60 anos. Deixa uma filha, Camille (Fleur Geffrier), que mora em Paris. Esta voa para aquele país e o testamento de Léger é lido: o pai deixou-lhe uma extraordinária coleção de vinhos – a maior do mundo, dizem os especialistas. Para reivindicar a herança, Camille deve competir com um jovem e brilhante enólogo, Issei Tomine (Tomohisa Yamashita).