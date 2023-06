A terceira temporada de Das Boot e outras cinco séries para acompanhar

A série, que conta com a participação da atriz portuguesa Joana Ribeiro, estreia a sua terceira temporada no dia 15 de junho.

East New York

Dia 13 | Fox | 22h15

Drama que segue a história de Regina Haywood (Amanda Warren), promovida a chefe da esquadra em East New York,um bairro de classe trabalhadora na periferia de Brooklyn em plena agitação social e nas primeiras fases da gentrificação. Com ligações familiares na área, Haywood está determinada a empregar métodos criativos para proteger a sua comunidade com a ajuda de outros agentes e detetives. Primeiro, tem a difícil tarefa de os convencer e colocá-los a bordo da missão.

Ou tudo ou nada

Dia 14 | Disney+

Sequela do filme de culto de 1997 com o mesmo nome. Ao longo de oito episódios, a série de comédia segue um grupo de amigos à medida que percorrem a cidade pós-industrial de Sheffield. Com Robert Carlyle e Mark Addy.

Das Boot: O Submarino

Dia 15 | AMC | 22h10

Estreia da terceira temporada. A trama decorre na Segunda Guerra Mundial e conta com a participação da atriz Joana Ribeiro no papel de Inês de Pina, uma funcionária de um casino cuja relação com Hagen Forster (Tom Wlaschiha) será significativa. Filmada entre Malta e a República Checa, a série regressa com três histórias entrelaçadas, que demonstram a crueldade e a insensatez da guerra. Durante a primavera de 1943, Robert Ehrenberg (Franz Dinda) zarpa novamente para uma missão difícil com um capitão e uma tripulação muito jovem e sem experiência. Perseguida pelo vingativo capitão inglês Swinburne (Ray Stevenson), a tripulação do U-949 deverá ter algo mais do que um ás na manga para desafiar a morte.

Ghosts

Dia 16 | Fox Comedy | 21h25

Samantha (Rose McIver), uma alegre jornalista freelancer, e Jay (Utkarsh Ambudkar), um chef da cidade, arriscam tudo quando decidem converter a enorme propriedade degradada que herdaram num “bed and breakfast” – até descobrirem que é habitada pelos espíritos de antigos residentes. Se os espíritos andam ansiosos com a agitação que esta renovação vai criar na sua casa, quando percebem que Samantha é a primeira pessoa viva que os pode ver e ouvir tudo acaba por piorar.

The Lake

Amazon Prime Video

Depois de regressar à sua terra vindo do estrangeiro e após uma rutura com a parceira de longa data, Justin planeia reencontrar a filha biológica, agora adolescente, e que foi dada para adopção no passado. Os seus planos de criar novas memórias com a rapariga na casa de campo da família correm mal quando descobre que os pais a deixaram à sua meia-irmã Maisy-May. Uma comédia dramática protagonizada por Jordan Gavaris, Julia Stiles e Madison Shamoun.

Este mundo não me vai derrubar

Netflix

O mundo narrativo, a linguagem única e os personagens do universo de Zerocalcare estão de regresso. Um velho amigo retorna ao bairro após vários anos ausente e sente dificuldades em reconhecer o mundo em que cresceu. Zerocalcare gostaria de fazer algo por ele, mas apercebe-se de que não o consegue ajudar a sentir-se em casa novamente e a fazer a escolha acertada de encontrar o seu lugar no mundo.