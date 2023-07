A Praia Fluvial de Verim, na Póvoa de Lanhoso, é um paraíso de águas límpidas

No coração do verde Minho há uma praia de águas límpidas permanentemente vigiada, com bar de apoio e espaço para jogar volei. Mas só pelo passeio até lá chegar, vale a pena sair de casa.

Numa curva e contracurva do Rio Cávado, no concelho da Póvoa de Lanhoso, situa-se esta praia de águas límpidas, repetidamente premiadas pela Quercus com o Galardão Ouro. Os estrangeiros, com casa na região, já descobriram este sítio e não é invulgar ouvir falar francês, holandês ou alemão e não se trata apenas dos emigrantes em férias.

Não falta espaço para estender a toalha, nas duas margens do rio. Acede-se pelo lado sul, mas é possível atravessar para a margem oposta por cima dos blocos de granito do açude que serve para garantir a profundidade e a calma das águas. Para quem gosta de nadar é difícil encontrar um local, na zona vigiada, com profundidade para o fazer. É um lugar ótimo para as crianças, até porque a água é tépida e o espaço é permanentemente vigiado por dois nadadores salvadores, de 15 de junho e 15 de setembro.

O estacionamento tem dimensões razoáveis, embora aos fins de semana fique lotado. A envolvente foi requalificada e os acessos são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. O bar de apoio, com terraço sobre a praia, mantém a música num volume que não incomoda. No areal há um campo de voleibol de praia e alguns guarda sóis em palha, mas quem chega cedo encontra refúgio na sombra das árvores.

A partir de Braga, segue-se pela EN103 em direção a Póvoa de Lanhoso, vira-se à esquerda para a EM591 em direção a São Paio de Pousada/Santa Lucrécia de Algeriz e depois à direita para a N205. Depois é seguir as placas de Praia Fluvial.

Conhecer a terra da Maria da Fonte

A Praia Fluvial de Verim fica a 12 quilómetros da Póvoa de Lanhoso. Vale a pena um desvio para descobrir o Castelo de Lanhoso, construído no topo do maior monólito granítico da Península Ibérica, onde se diz que que esteve detida D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques. No centro da vila, a Sala de Interpretação da Filigrana, uma arte que tem aqui os seus melhores artesãos, é imperdível.