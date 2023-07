A Praia das Azenhas, em Vilar de Mouros, é um festival de calmaria

Zona balnear no coração da aldeia de Vilar de Mouros, banhada pelo rio Coura, está rodeada de árvores por todos os lados. Um refúgio para quem prefere o sossego e foge da nortada.

É praticamente uma zona de culto para várias gerações. A praia das Azenhas, em Vilar de Mouros, Caminha, povoa o imaginário de muita gente, da região e quiçá de muitos pontos do mundo, por causa do festival de música que se realiza ali ao lado, já lá vai mais de meio século. E embora, o evento viva de barulho e multidão, aquele é um local paradisíaco em todos os sentidos. Fora dos dias em que os concertos tomam conta do espaço, os únicos sons que se ouvem, são os das águas frias do Coura, a correr junto às antigas azenhas, e o chilrear dos pássaros.

De areia grossa e rio pouco profundo, a praia fluvial galardoada com a Bandeira Azul e este ano, pela primeira vez, com o galardão “Praia com Qualidade de Ouro”, é rodeada de árvores por todos os lados.

Ideal para gente de todas as idades. Crianças pequenas chapinham à vontade na água e brincam com bóias, sob olhar despreocupado dos pais. Adultos mergulham, espreguiçam na toalha ao sol, lêem e até trabalham no computador à sombra das árvores.

É uma praia de memória. Destino de quem, no alto verão (fora do festival, claro), prefere zonas balneares mais sossegadas. E refúgio nos dias em que o vento não dá tréguas aos banhistas nas praias de mar do Norte.

À segunda-feira de manhã, uma biblioteca itinerante, numa carrinha amarela 4L, leva até ali livros e jornais.

Um pequeno apoio, o clássico Bar das Azenhas, com esplanada (algumas mesas são de pedra), permitem desfrutar da praia sem estar nela. Café, bebidas, gelados e bifanas no pão, confortam o estômago e garantem uma estada mais prolongada, porque com toda aquela calmaria não apetece (mesmo) ir embora.

Parque de merendas

Na envolvente à praia das Azenhas, a junta de freguesia de Vilar de Mouros, criou um grande parque de merendas.

Há mesas de pedra colocadas à sombra das árvores ao longo da margem do rio, desde a zona balnear até ao outro lado da emblemática ponte românica e área circundante do antigo palco do Casal. Grande parte dos lugares, poiso de famílias e grupos de amigos, que ali fazem piqueniques, ladeiam o recinto do festival.