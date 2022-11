A nova temporada do MasterChef Portugal e outros programas em destaque

Uma mão cheia de séries documentais e o regresso da maior competição televisiva de culinária, para ver nos próximos dias.

# MasterChef Portugal

Dia 26/11 | RTP1 | às 21h00

A maior competição televisiva de culinária está de regresso. Os chefs Ricardo Costa, Noélia Jerónimo e Pedro Pena Bastos aceitaram o convite e vão comandar a cozinha, na qual, ao longo de 12 semanas, 15 aspirantes a tornarem-se profissionais têm pela frente vários desafios. Mais uma vez, a RTP optou por não ter nenhum apresentador à frente do programa.

# O Que Aconteceu ao Rei dos Golfinhos?

Dia 25/11 | Netflix

José Luis Barbero, um dos mais famosos treinadores de golfinhos do mundo, está no auge de uma carreira de 30 anos. Acabou de ser contratado como vice-presidente do prestigiado Georgia Aquarium em Atlanta (EUA), quando um vídeo desfocado de 99 segundos é publicado online, em que alegadamente ele maltrata os golfinhos que estão ao seu cuidado. O escândalo rebenta, mas Barbero afirma que não se reconhece no vídeo. Diz que é inocente e vítima de um esquema de vingança por parte de ex-funcionários. Semanas mais tarde, Barbero desaparece. Este documentário relata a épica ascensão e queda de Barbero até ao seu desaparecimento. Com imagens do interior dos parques onde trabalhou, o filme revela o lado negro desta indústria.

# Ruas com História e Memória

Dia 25/11 | RTP2 | às 15h30

Série documental que pretende divulgar as ruas portuguesas, explicando e documentando a origem dos respetivos nomes, além das suas tipicidades e curiosidades. Qual é a rua mais pequena de Portugal? Porque é que quase todas as cidades mais antigas têm uma via chamada Rua Direita? Será que existe alguma chamada Rua Esquerda? Para este primeiro episódio de “Ruas com história e memória”, não foi fácil descobrir uma das primeiras ruas de Portugal: está em citânia de Briteiros, junto a Guimarães. Posteriormente, a pesquisa passa para Lisboa, a capital do país, onde destaca a Avenida da Liberdade e a Praça dos Restauradores.

# Stop à violência contra as mulheres

Dia 25/11 | AMC Crime | às 21h00

No Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, o AMC Crime oferece um menu especial com a exibição de três programas. Em “O caso morreu com ela” (21 horas), investiga-se a história de Emilie Morris, uma mulher que morreu inesperadamente antes de testemunhar contra o seu treinador do liceu, que denunciou por má conduta sexual quando era menor. Segue-se “Olha para outro lado” (22.30 horas), que mostra o lado mais negro do mundo do rock e de como se normalizou a cultura do abuso, apontando o dedo a cantores como Steven Tyler e Axl Rose. Por fim, “Ascensão e queda de Ron Jeremy” (24 horas) aborda a impunidade desfrutada por algumas estrelas da pornografia perante suspeitas de abusos.

# Grão de Areia na Engrenagem

Dia 25/11 | RTP2 | às 19h00

Covid-19, um pequeno pedaço do código genético que causou mortes, revelou desadequação nos sistemas de saúde e fragilidade nas economias e nas liberdades. A mudança de paradigma na sociedade parece inevitável e em todo o mundo, sociólogos, cientistas, políticos, filósofos e estrategas questionam-se: estaremos no fim de uma era? Este documentário pretende soar como um alerta. Um trabalho de Alain de Halleux que faz uma retrospetiva do ano de 2020 e abre perspetivas políticas para o futuro.

# Pop goes the vet with Dr. Joya

Dia 26/11 | Nat. Geographic Wild | às 17h00

Pus, sujidade e gosma. Joya e o seu protegido Jeff assumem os problemas dermatológicos raros e que dão muita comichão aos animais. Desde cera nos ouvidos a cistos e a quedas de pelo em grandes quantidades, não há mistérios ou bizarrias que esta equipa do Kentucky não consiga resolver. Juntos, irão fazer com que os amigos de quatro patas voltem a ter os melhores momentos das suas vidas.

# Maldiçoes Apocalípticas

Dia 01/12 | Canal História | às 22h15

Série em que Alice Roberts revela como os cientistas estão a desenterrar as provas de acontecimentos cataclísmicos no passado e as suas consequências. De guerras a terramotos, de cheias a períodos de fome, estes eventos ajudaram a moldar o mundo moderno. Em cada episódio faz-se uma viagem pela Europa e norte de África para descobrir locais épicos e marcos históricos. Cidades abandonadas, campos de batalha esquecidos e civilizações derrubadas e perdidas nas brumas do tempo.