A nova temporada de Taskmaster e outros programas em destaque na TV

Os destaques da programação televisiva da semana.

# Disappeared

Dia 22/09 | ID | às 22h00

Nova temporada da série aborda casos de pessoas desaparecidas, destacando as circunstâncias misteriosas em que ocorreram. Cada episódio começa momentos antes do desaparecimento e acompanha a busca por pistas que possam revelar a verdade por trás destas situações angustiantes. O primeiro episódio é um especial de duas horas dedicado às irmãs Bradley, com 10 e três anos, desaparecidas em Chicago em 2001.

# Sequestrado Pelas FARC

Dia 22/09 | DISCOVERY | às 21h00

Documentário que narra a história real e angustiante de Tom Hargrove, um jornalista norte-americano sequestrado por guerrilheiros das FARC à porta da sua casa em Cali, na Colômbia, em 1994. Durante um ano, o filho de Tom, Miles, documentou em vídeo os esforços da família para trazer o pai para casa oferecendo um retrato de uma situação humana dolorosa e de como uma família lida com a incerteza e a esperança face a terríveis circunstâncias. Através de imagens de arquivo, entrevistas e narração íntima, “Sequestrado Pelas FARC” proporciona uma visão profunda do que é viver com um familiar sequestrado e as suas ramificações emocionais. Destaca também o dilema moral enfrentado pela família para garantir a libertação de Tom, ao mesmo tempo que confronta as exigências financeiras e políticas dos sequestradores. Uma história que inspirou o thriller de Hollywood “Proof of Life” (“Prova de Vida”, em português), do realizador Taylor Hackford, com Russell Crowe e Meg Ryan nos principais papéis.

# Inazuma Eleven Orion

Dia 23/09 | Panda Kids | às 20h00

Os membros do Inazuma do Japão, a equipa de futebol juvenil do país, foram finalmente anunciados. Entre os poucos escolhidos estão Asuto Inamori e Ryouhei Haizaki, da escola Raimon, vencedores do torneio FF do Japão, e o seu ex-rival Yuuma Nosaka, da escola Outei Tsukinomiya. Estes jogadores de elite juntam-se a um novo companheiro de equipa, Mitsuru Ichihoshi. Com Mitsuru a bordo, estão prontos para navegar nos mares tempestuosos do competitivo futebol internacional! Batota, traições, conflitos… a equipa tem pela frente muitos desafios, mas também batalhas emocionantes.

# Alvin & Os Esquilos

Dia 25/09 | PANDA+

Estreia da terceira temporada. Com os seus irmãos Theodore e Simon e as melhores amigas, Chipettes, Brittany, Jeanette e Eleanor, Alvin traz uma montanha-russa de peripécias, música e riso. Como será que o pai Dave vai conseguir controlar este bando peludo de esquilos cheios de energia?

# O Assassinato de Jill Dando

Dia 26/09 | Netflix

Jill Dando, uma lenda da televisão britânica, foi assassinada a tiro à porta da sua casa em 1999, em plena luz do dia. Apesar de ter sido uma das maiores investigações por homicídio na história britânica, o assassinato continua por resolver. Esta série de três partes reconstitui o fio das investigações, dominadas pela lancinante questão com que a sua família e os seus amigos, mas também jornalistas, investigadores e advogados, se debatem: quem matou Jill Dando?

# The Big Swindle

Dia 28/09 | ID | às

Nova série que desmascara alguns dos maiores vigaristas que o Reino Unido alguma vez viu. Falamos de uma mulher que fingiu ter cancro para receber milhares de libras em donativos para um tratamento no estrangeiro, quando na verdade vivia uma vida de luxo; um agente funerário que se aproveitava de pessoas fragilizadas em luto para lhes vender seguros de funeral inexistentes lucrando milhares ou uma organizadora de casamentos que estragou o melhor dia da vida de muitos casais ao ficar com o dinheiro e não preparar o evento.

# Interior Design Masters

Dia 28/09 | Casa e Cozinha | às 21h00

Dez designers. Um contrato para mudar a vida. Alan Carr e a guru de interiores Michelle Ogundehin regressam à procura de talento, paixão e designs deslumbrantes.

# Taskmaster

Dia 23/09 | RTP1 | às 21h00

Cândido Costa, Gabriela Barros, Madalena Abecasis, Wandson Lisboa e um convidado especial são desafiados pelo “Taskmaster” Vasco Palmeirim e o seu braço direito, Nuno Markl, a superar uma série de provas divertidas com uma pequena dose de loucura. António Raminhos é o primeiro convidado desta terceira temporada.