A nova temporada de Sex Education e outras séries para acompanhar na TV

Sex Education, uma série original da plataforma de streaming Netflix, está de regresso, estreando esta semana a quarta temporada. Mas há mais para acompanhar na televisão, em termos de séries. Tome nota das sugestões da Evasões.

Quantum Leap

Dia 18/09 | Syfy | às 22h15

Passaram quase 30 anos desde que Sam Beckett entrou no acelerador Quantum Leap e desapareceu. Agora, uma nova equipa liderada pelo físico Ben Song foi criada para reiniciar o projeto na esperança de compreender os mistérios por detrás da máquina e do homem que a criou. Tudo muda, no entanto, quando Ben dá um salto não autorizado ao passado, deixando a equipa para trás para descobrir a razão pela qual o fez. Com Raymond Lee, Caitlin Bassett e Ernie Hudson.

Morangos com Açúcar

Dia 20/09 | Biggs | às 20h00

Regresso da segunda temporada. Ana Luísa e Simão conhecem-se na pista de motocross, na véspera do primeiro dia de aulas. São ambos pilotos e defrontam-se numa corrida, que Ana Luísa vence. O primeiro olhar entre ambos marca o início de um amor, mas que levará algum tempo a definir-se. O problema é que Simão namora com Carlota Antunes, uma rapariga que veio com ele para o Colégio da Barra. Ana Luísa Rocha tem 17 anos e chega ao Colégio da Barra, beneficiando da Bolsa Martim Moura Bastos, uma ideia que Pipo e Constança decidiram pôr em marcha e que permite a alunos com menos posses estudarem no colégio. Simão Navarro é estudante. Entra no Colégio da Barra para fazer o 12.º ano, à revelia do pai, o coronel Luís Navarro, que preferia que ele frequentasse o Colégio Militar. Com Pedro Teixeira e Cláudia Vieira.

FBI: Most Wanted

Dia 20/09 | FOX | às 22h15

Estreia da quarta temporada. Nos primeiros episódios, o agente recém-formado Ray Cannon (Edwin Hodge) junta-se à equipa do agente Lacroix na caça a um misterioso assassino que tem como alvo os escritórios das Finanças. Quando uma família de quatro pessoas é encontrada morta num quarto de motel na Georgia, a Fugitive Task Force investiga uma ligação entre as vítimas e a venda ilegal de armas de fogo. Além disso, Barnes tem dificuldade em lidar com o estilo de liderança de Remy.

Incontrolável

Dia 20/09 | Disney+

Comédia romântica em que Adèle (Camélia Jordana), criadora de um podcast de sucesso, apaixona-se à primeira vista por Arthur (Théo Navarro-Mussy), um matemático. Mas assim que está na presença dele, tem ataques de pânico e corre o risco de ficar doente. O diagnóstico é simples: Adèle sofre de uma perturbação de stress pós-traumático, consequência direta da sua anterior relação amorosa, que terminou mal. Adèle não tem outra hipótese senão afastar-se de Arthur. Mas a atração é demasiado forte.

Ele regressa com problemas sexuais

Sex Education

Dia 21/09 | Netflix

Otis e Eric enfrentam uma nova fronteira: o primeiro dia na Escola Cavendish. Otis está nervoso com a ideia de abrir a sua nova clínica e Eric reza para que os dois não saiam novamente a perder. Cavendish, porém, é um choque cultural para os alunos de Moordale que se achavam progressistas. Pratica-se ioga todos os dias no jardim comunitário, a sustentabilidade ganha primazia e há um grupo de alunos que são populares por ser… amáveis. Viv fica desconcertada com a abordagem não competitiva adotada por iniciativa dos alunos e Jackson ainda não consegue deixar Cal para trás. Adam tenta perceber se a educação convencional é ou não melhor para ele.