A nova banca do Bolhão que aposta nas especiarias tradicionais

Na Massas e Temperos do Bolhão, nova banca do Mercado do Bolhão, há massa fresca, temperos e molhos tradicionais. Tudo para levar ou para comer na hora.

“Muita gente procurava no mercado condimentos para a comida portuguesa e não havia ninguém a vender”, diz Ana Rita Teixeira. Assim, em parceria com Ana Filipa Nogueira, decidiu abrir uma banca dedicada a esse tipo de produtos. A sogra tem também ali uma banca, de frescos, por isso Ana já estava familiarizada com o mercado. “Fomos a concurso e ficamos. É um começar diferente mas bom, porque temos os mais antigos que nos podem sempre ajudar”.

Além de condimentos, molhos e temperos, a maior parte de pequenos produtores, aqui também se vende massas frescas. Uma parceria feliz entre a dupla e a marca de massas Pastifício Sophia, empresa da família Pacheco, vinda de São Paulo. Mayara Pacheco explica que produzem as massas em Ermesinde e já abastecem vários estabelecimentos de restauração. A ideia foi de Sinei Pacheco, em Portugal há cinco anos. “Trabalhei no grupo Cafeína e percebi que havia uma deficiência na oferta de massas frescas, quase não se encontrava”, conta. Como já trazia essa experiência de São Paulo, decidiu apostar no negócio.

Nesta banca, vendem as massas por cozer ou já prontas a comer. “Cozemos também massa na hora. O cliente escolhe a massa, o molho e os temperos”, informa.