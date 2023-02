“A Guerra dos Mundos” e outras séries para acompanhar esta semana

Conheça os destaques da Evasões relativamente às séries e respetivas temporadas que vale a pena acompanhar ao longo desta semana na televisão.

A Guerra dos Mundos

Dia 27/02 | FOX | às 23h05

Estreia da terceira temporada. À medida que a guerra entre os sobreviventes e os extraterrestres chega a um ponto de viragem, um fenómeno aterrador atinge várias pessoas em todo o mundo. Com muita coisa em jogo, um sobrevivente decide investigar, formando uma parceria experimental com outros heróis improváveis ao longo do caminho. O grupo terá de usar todos os recursos disponíveis para enfrentar uma oposição mais perigosa do que nunca na sua luta, uma vez mais, pela sobrevivência de toda a humanidade.

Spiral

Dia 28/02 | AMC| às 22h10

Neste penúltimo episódio da terceira temporada, Laure descobre que a rede de prostituição é dirigida por um albanês preso em La Santé. Além disso, o juiz Roban obriga Arnaud a demitir-se da magistratura e investiga o município de Villedieu, encontrando todas as provas que precisa para deter o presidente. Mas a sua vitória dura pouco tempo, porque o seu irmão Martin, acompanhado de um advogado, aparece a jurar que é o único responsável pelo esquema e pelo desvio.

The Blacklist

Dia 28/02 | AXN | Às 23h45

Estreia da décima temporada. No final da época anterior, um dos assassinos que Red ajudou a capturar na primeira temporada regressa à procura de vingança. Raymond Reddington corre perigo de vida, uma vez que Wujing fará de tudo para se vingar, agora que sabe que ele trabalha em parceria com o FBI. Com James Spader e Diego Klattenhoff. Um novo episódio todas as terças-feiras, às 23.45 horas.

The Mandalorian

Dia 01/03 DISNEY+

Estreia da terceira temporada. Din Djarin, um caçador de recompensas mandaloriano, atua nos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República. Contratado por um cliente com ligações às forças imperiais para lhe entregar Grogu, um antigo protegido dos Jedi conhecido como A Criança, revela-se incapaz de a deixar nas mãos dos fiéis ao Império e foge com ela para tentar reuni-la com o seu povo. Com Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Giancarlo Esposito e Emily Swallow.

Que Grande Embrulhada!

Dia 02/03 | Netflix

A segunda temporada de “Que grande embrulhada!” começa onde terminou a primeira: Salvo e Valentino correm perigo. Os dois “heróis” dão por si, mais uma vez, presos a uma série de eventos dos quais não conseguem sair sem magoar os sentimentos das pessoas que amam. Para complicar as coisas, lidam ainda com uma sequência interminável de reviravoltas e novidades, incluindo um duplo homicídio que serve para ocultar um homem misterioso, a chegada de criminosos estrangeiros, a investigação complexa do caso do homicídio de Gambino, que continua por resolver, e a relação cada vez mais tempestuosa entre Salvo, Valentino e as respetivas parceiras.

Sex/Life

Dia 02/03 | Netflix

Estreia da segunda temporada da série que se resume a um triângulo amoroso entre uma mulher, mãe de dois filhos, o seu marido e o seu passado. A trama pretende lançar um olhar tão novo quanto provocador sobre a identidade e o desejo femininos. Interpretações principais a cargo de Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos e Margaret Odette.