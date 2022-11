A Festa do Livro chega ao Museu do Oriente e também traz conversas, filmes e haiku

O Museu do Oriente, em Lisboa, volta a receber a Festa do Livro, entre 29 de novembro e 18 de dezembro. Conta com a participação de 18 editoras. Destaques para a literatura infantil, um cantinho de leitura, conversas com autores e apresentação de filmes.

A Festa do Livro, organização da Fundação Oriente, disponibilizará obras como monografias, edições críticas, catálogos, ficção, poesia, banda desenhada, manga, livros infantis, guias práticos de conversação e manuais de origami e meditação.

Mas há mais. Esta 15.ª edição conta também com um programa de atividades, entre as quais se destacam a conversa com o autor José Luís Peixoto, a 2 de dezembro, pelas 18.30 horas, sobre conhecer o mundo através da viagem e do livro, recorrendo às suas experiências e obras. Haverá um Momento Haiku, sob a forma de uma sessão que aborda as origens e características desta forma de poesia, complementado pela leitura de haiku japoneses (traduzidos) e portugueses pela escritora Leonilda Alfarrobinha e pela professora de língua e cultura japonesas Yuko Kase.

O evento passa também o programa de filmes O Budismo em Anime, a 10 e 11 de dezembro, às 15 horas. Nomeadamente as longas-metragens: “Tannisho” de Hideaki Oba, e “Porque vivemos?” de Kentetsu Takamori, ambas comentadas pelo autor e filósofo budista Mauro Nakamura.

O programa inclui igualmente o lançamento da nova coleção de manga de Eiichiro Oda pela Editora Devir, de seu nome “One piece” , pela primeira vez traduzida para português. Acontece a 16 de dezembro às 18.30 horas. Há ainda sessões de contos e lendas japonesas kamishibai, destinadas a crianças a partir dos cinco anos, a decorrer todos os domingos.

A Festa do Livro decorre de terça-feira a domingo, das 10 às 18 horas. Às sextas, estende-se até às 20 horas. A entrada é gratuita, assim como todas as atividades, estando apenas sujeitas à lotação do espaço.