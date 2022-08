A Evasões desta sexta: piscinas urbanas para escapar ao calor

Conheça a capa e os destaques da revista Evasões, que chega às bancas nesta sexta-feira, gratuitamente com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias, e que é vendida em separado a partir de sábado.

Tema de capa

Piscinas urbanas para escapar ao calor. Oito locais para os que preferem águas calmas.

Sair com tempo

Um roteiro por Terras do Bouro, no coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês, pela paisagem, gastronomia e águas termais.

Para assinar a edição e-paper da revista, e lê-la em qualquer dispositivo eletrónico, basta clicar aqui.