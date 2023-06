A Evasões desta sexta: festejar o Santo António

Conheça a capa e os destaques da edição da Evasões que chega às bancas nesta sexta-feira, grátis com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias, e que pode ser comprada separadamente a partir de sábado.

Tema de capa

Santo António: as novidades em bairros históricos de Lisboa e programa de festas na capital e noutras localidades que celebram o santo casamenteiro.

Roteiro

A sexta edição do UVVA, Universo do Vinho Verde Amarante, é pretexto para uma visita prolongada à cidade por onde corre o Tâmega. Com paragens para saborear arte e gastronomia.

Novidades

Rui Paula deu uma grande volta ao DOP, a sua casa no Porto. Mais trendy, mas mantendo uma cozinha cheia de alma e carregada de sabor.

