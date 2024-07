A Evasões desta sexta: novos restaurantes de sushi

Confira os destaques do suplemento Evasões desta sexta-feira, gratuitamente com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

À mesa ou ao balcão, ao ar livre ou em refúgios refrescantes, há novas casas de comida japonesa para descobrir no verão 2024. Ao sabor da imaginação.

Passear

O festival que cobre as ruas da cidade de Águeda de centenas de guarda-chuvas coloridos está de volta para a 17.ª edição. De 6 a 28 de julho há muito para ver e fazer no AgitÁgueda.

Novidades

Frescos, simples e com elementos que remetem para várias culturas e regiões, os novos cocktails do bar portuense Meridians & Paralelles, na vibrante zona do Bonfim, são feitos com destilados premium.

Vinhos

Em plena silly season, o ar livre reclama-nos e põe-nos a mesa lá fora, com bom vinho aberto e capaz de nos dar as alegrias que merecemos. Ajuda termos mais tempo para nós e para os outros, por isso vamos puxar pela imaginação e criar momentos únicos, com uma dezena de propostas que vão do prático ao luxuoso.

Ficar

Na Casa do Gadanha, turismo de habitação nascido do restauro de uma casa senhorial do século XIX, no centro de Estremoz, Rúben Trindade Santos não só cozinha o que vai para a mesa do restaurante como também o menu de pequeno-almoço. Tudo com carinho alentejano.