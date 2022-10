A Evasões à sexta: o ameno outono na Madeira e em Porto Santo

Tema de capa

Madeira: passeios e descobertas num outono ameno no Funchal, Câmara de Lobos e Porto Santo.

Restaurante

À ruralidade da cozinha mexicana, Kiko Martins juntou a elegância japonesa. Uma união celebrada em Las Dos Manos, Lisboa.

Roteiro

Há novos ares na Foz do Douro. As lojas e os restaurantes que diversificam a oferta e os sotaques no Porto atlântico.