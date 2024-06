A Evasões à sexta: guia para festejar o Santo António em Lisboa

Conheça a capa e os destaques da revista Evasões que chega esta sexta-feira às bancas, dentro do Jornal de Notícias e do Diário de Notícias.

Tema de capa

O primeiro dos santos populares celebrados em junho tem direito a animação que em muito ultrapassa o protocolar dia 13. Conheça o programa das festas de Santo António em Lisboa e de norte a sul do país, e descubra o que acaba de abrir portas nos bairros de Alfama e Mouraria.

Passear

Sugestões para uma visita às localidades por onde vai passar a quinta edição do Grande Prémio de Ciclismo Douro Internacional, uma prova organizada pelo Jornal de Notícias e pel’O Jogo, na estrada de 7 a 10 de junho. Um circuito com 588,7 quilómetros que arranca em Resende, a que se segue uma etapa que liga Santa Marta de Penaguião a Carrazeda de Ansiães. No terceiro dia, os ciclistas percorrem a distância entre Tabuaço e Armamar. A 10 de junho, começa-se e termina-se em Lamego. Com muito para comer e beber, muita natureza para descobrir, muito descanso à mão de semear.

Novidades

Na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Pinhão, uma visita exclusiva permite conhecer o Mirabilis Branco, conhecer a adega renovada e experimentar o Winery Lounge, onde se podem fazer provas com o enólogo e criar um blend próprio.

Vinhos

Longe vão já os tempos dos vinhos maciços e monolíticos, o que é uma boa notícia para nós, apreciadores de vinhos que se prestam à boa mesa nacional. Grassam pelo país fora os vinhos pensados e feitos com carinho e cuidado, com atenção aos detalhes e à frescura. Descubra o que esperar de dez rótulos.

Ficar

No ano em que atingiu a maioridade, o antigo Sesimbra Hotel & Spa ganhou a quinta estrela e passou a chamar-se Sesimbra Oceanfront. Os quartos, áreas comuns, spa e restaurantes foram remodelados e a praia da Califórnia, logo ali, continua a ser um dos maiores trunfos.

A capa da Evasões desta semana: