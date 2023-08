A cultura passa por aqui: Livraria Arquivo, em Leiria, está renovada

No ano em que comemora o 45º aniversário, a emblemática livraria da cidade expande-se. É a forma de contrariar a tendência do mercado, abrindo-se (ainda mais) à arte e à cultura.

Mais espaço para os livros, para a arte, e para a música. A requalificação da Livraria Arquivo, no centro de Leiria, trouxe ainda mais vida àquela zona da cidade. Desde há um mês que tudo por ali ganhou mais espaço: a zona dos livros, a área infantil, e a cafetaria – que ocupa uma parte importante daquele edifício no nº 53 da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra.

São cada vez mais aqueles que escolhem o espaço acolhedor para saborear refeições ligeiras que envergam o nome de obras e escritores. Tostas que se chamam “Um Amor Feliz”, numa alusão ao poeta David Mourão Ferreira, ou simplesmente Fernando Pessoa, sabem tão bem como qualquer uma das iguarias da seção “à mesa com Humberto Eco”, todas de inspiração italiana.

Há ainda saladas, sumos, scones, tudo para experimentar num mobiliário de design criteriosamente escolhido, a admirar um painel da artista Graça Paz. A requalificação esteve a cargo da empresa Mube Arquitetura.

“No ano em que fazemos 45 anos, pareceu-nos uma ótima maneira de contrariar aquilo que são as tendências do mercado, em que muitas livrarias estão a fechar portas”, conta à Evasões Susana Neves, diretora da Arquivo. “Assim conseguimos ter uma oferta mais diversificada, reforçámos o artigo livro e demos à cafetaria um outro destaque”.

Também o espaço infantil aumentou consideravelmente. De resto, por lá há sempre contos, workshops e atividades para os mais pequenos. Para os adultos, já se sabe que as atividades aumentaram. Mantém-se o clube de leitura, as conversas e os lançamentos com a presença dos autores, ao mesmo tempo que também as oficinas ganharam mais espaço.

“O que queremos é continuar a desenvolver a nossa agenda cultural”, sublinha Susana Neves, certa de que essa já faz parte da outra agenda – da cidade. De modo que, a juntar ao novo auditório e ao espaço dedicado às exposições mensais, a Arquivo abre-se agora também à música. “À sexta-feira passamos a fechar mais tarde, precisamente para abrirmos essa porta, não só a quem vem passar música mas também a pequenos grupos e bandas da cidade”.