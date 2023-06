A cervejeira artesanal Dois Corvos celebra oito anos em festa

Será nas suas duas taprooms, em Marvila e no Intendente, que nos dias 30 de junho e 1 de julho a lisboeta Dois Corvos festeja o aniversário, com música e uma nova cerveja.

A festa começa a 30 de junho, às 16h, nas duas taprooms da Dois Corvos. No Intendente, às 18h00, apresenta-se o DJ Set do coletivo The Chill Out Experiment. Caio, o pseudónimo de João Santos, fecha o primeiro dia neste Taproom, com um momento acústico a solo, apresentando Travessia, o seu último disco.

Em Marvila, o DJ Set de Davide Pinheiro, DJ em vários clubes de Lisboa e autor da página Mesa de Mistura, abre a pista às 19h. Segue-se o concerto de Acácia Maior, grupo composto por Henrique Silva e Luís Firmino, que apresentam o seu disco de estreia, Cimbron Celeste, onde predomina o folclore cabo-verdiano. Rádio Cacheu é o último nome a subir ao palco, apresentando o seu som, que vai do soul ao funk, do samba ao semba, da coladeira ao funaná, até ao gumbé e ao hip hop.

No sábado, dia 1 de julho, a taproom do Intendente abre às 16h e às 18h atua o DJ Johnny Gil, que passará soul, eletrónica, rock e derivados. Éme e Moxila tomam o palco às 22h, para apresentar o álbum homónimo que criaram a meias.

Em Marvila, a festa começa às 12h e às 19h00 atua April Marmara, o alter-ego musical de Beatriz Diniz, que acaba de estrear o seu segundo LP, Still Life. A seguir, entra em ação o rock alternativo dos Them Flying Monkeys, que acaba de estrear o seu novo single Next Emma Stone.

Segue-se o Noise-pop, art-punk e psych-punk da banda portuense Sunflowers, que apresentará o seu novo álbum A Strange Feeling of Existential Angst. A festa acaba com Salty Louis.

Durante os dois dias, vai também estar disponível o nosso pack Aniversário, que inclui a nossa cerveja Infinity, a NE DIPA feita para a ocasião e muitas outras da casa.