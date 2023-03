A cerimónia dos Óscares e outros programas para ver na TV esta semana

O anúncio dos vencedores nas diversas categorias de cinema, em mais uma edição dos Óscares, mas também documentários e comédia. Eis algumas propostas para acompanhar nos próximos dias, na televisão e em streaming.

Death by fame

12/03 | ID | 22h

Série que narra o lado mais obscuro de Hollywood. Após o êxito do podcast com o mesmo nome, nasce agora a série de televisão na qual são retratados alguns dos casos mais trágicos da história contemporânea da cultura popular. Apresentada por Sara Azari, advogada de defesa criminal e especialista jurídica, “Death by Fame” explora processos judiciais e mortes de celebridades que marcaram Hollywood. Entre eles incluem-se o desaparecimento Adea Shabani, uma modelo que veio da Macedónia para Los Angeles com o sonho de triunfar no cinema, as estranhas circunstâncias da morte Johnny Lewis, ator que participou na série “Sons of Anarchy”, o homicídio da terapeuta familiar e sexóloga Amie Harwick às mãos de um ex-namorado e ainda o homicídio da Catherine Martinez, uma modelo de fitness assassinada pelo namorado Russell Neal, antigo membro do grupo de R&B dos anos 1990 Hi-Five.

Morte nas redes sociais: o homicídio de Gabby Petito

12/03 | AMC Crime | 22h30

No mês em que se assinala o Dia da Internet Segura, o canal estreia esta compilação de casos reais em que se aborda o contacto com perfis falsos na Internet. Para ver ao longo de duas séries e três documentários, aos domingos, entre 12 de março e 30 de abril. São 19 horas de programação que pretende consciencializar os espectadores para os perigos das redes sociais com base em histórias tenebrosas de pessoas que foram agredidas e, em alguns casos, assassinadas. “Morte nas Redes Sociais” quer revelar pistas para identificar a veracidade de um perfil cibernético, desmontando as frequentes estratégias manipulativas, baseadas em mentiras e enganos. Cada caso é retratado com base em entrevistas, recriações, mensagens de texto, registos telefónicos e outras pistas digitais usadas pelas equipas de piscologia forente e criminal. Começa com “O Homicídio de Gabby Petito”.

95ª cerimónia dos Óscares

12/03, RTP1, 23h45

A noite mais importante para o cinema norte-americano conta com transmissão em direto no canal público. Uma emissão especial conduzida por Mário Augusto a partir dos estúdios da RTP no Porto, com presença de convidados, para seguir de perto tudo o que se passa na passadeira vermelha e no palco da Union Station Los Angeles, no Dolby Theatre, em Hollywood & Highland Center.

100 Dias no Palácio de Versalhes

13/03 | RTP2 | 20h30

O Palácio de Versalhes, em França, é conhecido de todos, mas nos bastidores desta maravilha histórica existe um mundo desconhecido repleto de milhares de trabalhadores: curadores, jardineiros, pintores, transportadores, fotógrafos, músicos, gerentes de obras, relojoeiros e técnicos… guardiões de maravilhas que revelam pela primeira vez os segredos do seu ofício e partilham a paixão

e entusiasmo pelo seu local de trabalho único.

Bert Kreischer: Razzle Dazzle

14/03 | Netflix

Sem vergonha e sem camisa, neste especial de stand-up comedy, Bert leva os espectadores às lágrimas com piadas sobre emissões corporais, sobre o bullying que sofre às mãos das filhas e o estrondoso final de uma ida em família a uma sala de fuga.