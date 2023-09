A Canção de Lisboa e outros filmes para ver em casa

Sete histórias para conhecer esta semana.

# A Canção de Lisboa

Dia 24/09 | AXN Movies | às 21h10

Vasco vive da mesada das tias. Está a estudar Medicina, mas raramente aparece nas aulas, preferindo as festas e saídas à noite. Divide ainda o seu tempo com Alice, a sua maior tentação. Porém, o pai dela faz de tudo para arranjar melhor partido para a filha. Tudo parece correr bem até ao dia em que volta a chumbar o exame de final de curso ao mesmo tempo que recebe a notícia da visita das tias a Lisboa. Sem saber bem o que fazer para sustentar a mentira, o rapaz vai ter de usar de grande talento para as convencer de que o dinheiro que durante todo este tempo elas gastaram com ele foi bem empregue. Com César Mourão e Luana Martau. De Pedro Varela.

# Mad Max: Estrada da Fúria

Dia 23/09 | Hollywood | às 22h25

Perseguido pelo seu turbulento passado, Mad Max acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de ninguém. Ainda assim, junta-se a um grupo de rebeldes que atravessa Wasteland, numa máquina de guerra conduzida pela Imperatriz de elite, Furiosa. George Miller assinou a realização deste filme de ação de 2015 e Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne e Josh Helman interpretam os principais papéis.

# Jeff – O Solteirão

Dia 23/09 | Fox Comedy | às 23h00

Forçado pela mãe a sair do seu quarto na cave para fazer um recado, o preguiçoso Jeff (Jason Segel) descobre – finalmente – o seu destino ao passar o dia com o irmão a perseguir a esposa do mesmo, que possivelmente anda a traí-lo. Ainda com Ed Helms, Susan Sarandon, Judy Greer. Realização de Jay Duplass.

# 13 Minutos

Dia 24/09 | AXN | às 21h55

Como tantos outros compatriotas, o alemão Georg Elser é contra os ideais nazis. Desde 1933 que se recusa a fazer a saudação a Adolf Hitler ou a ouvir os discursos transmitidos pela rádio. Indignado perante a perda de liberdade e os abusos cometidos pelo regime, decide, numa ação individual, elaborar um plano para matar Adolf Hitler. Escolhe o dia de aniversário do Golpe da Cervejaria, quando Hitler regressaria a Munique, e decide assassiná-lo com uma bomba durante o discurso de comemoração. Assim, às 21h20 do dia 8 de novembro de 1939, um dispositivo detonou, tal como planeado. Porém, Hitler tinha abandonado a sala 13 minutos antes. Lindsay Gossling realizou este filme e Thora Birch e Amy Smart interpretam os principais papéis.

# Ernest & Celestine

Dia 24/09 | Cinemundo | às 12h35

No mundo convencional dos ursos, é mal visto estabelecer amizade com ratos. Mas Ernest é um urso diferente, palhaço e músico, que acolhe a pequena órfã Celestine, que se sente sozinha no universo dos roedores. Estes dois solitários vão reconfortar-se e apoiar-se, e confrontar a ordem estabelecida… Vozes de Sissi Martins, Rui Oliveira, Joana Carvalho, Isabel Queirós e Raquel Rosmaninho.

# Vídeo Caseiro

Dia 24/09 | AXN White | às 21h25

Annie e Jay são um jovem casal igual a tantos outros. A intensa paixão do início foi cedendo lugar à rotina, ao cansaço e à falta de tempo. Agora, quase têm de marcar hora para conseguirem pôr o sexo na agenda. Determinados a reacender a chama do desejo e do prazer, têm uma ideia genial: filmar-se. Porém, sem darem por isso, o vídeo é transferido para a “nuvem” e fica disponível para todos os amigos e familiares da sua rede. Desesperados, só têm um objetivo em mente: descobrir uma forma de apagar o vídeo.

# Apanha-me se puderes

Dia 26/09 | Fox Movies | às 23h39

Baseado em factos reais, o filme de Steven Spielberg conta a história de Frank Abagnale, Jr. (Leonardo DiCaprio), que trabalhou como médico, advogado e co-piloto de uma grande companhia de aviação antes de fazer 21 anos. Era um mestre do disfarce, um falsário cuja habilidade lhe permitiu roubar milhões de dólares. A missão de Carl Hanratty (Tom Hanks), um agente do FBI, é capturar Frank e entregá-lo à justiça. Mas Frank está sempre um passo à frente neste jogo do gato e do rato, obrigando Carl a continuar a perseguição.