5 programas para receber os dias de calor, de norte a sul

No início da época mais quente do ano e com as festas populares à porta, sugerimos atividades para aproveitar os dias e as noites estivais. Com comida de estrela Michelin, cocktails de autor, música do Brasil e tradição alentejana.

Jantar a quatro mãos no Mesa de Lemos

O chef Diogo Rocha vai receber no dia 6 de junho, no seu Mesa de Lemos (Silgueiros, Viseu), o chef espanhol Francis Paniego, num encontro de cultura gastronómica ibérica. Paniego é responsável pelas cozinhas dos restaurantes El Portal de Echaurren (duas estrelas Michelin) e Echaurren Tradición, ambos localizados no Hotel Echaurren, na aldeia de Ezcaray, La Rioja. Este vai ser um encontro entre dois chefs que têm a particularidade de trabalharem fora dos centros urbanos, com uma cozinha de “fine dining” focada na regionalidade e na tradição. Ambos são assumidamente influenciados pela autenticidade do produto e pela cozinha regional e vão trabalhar em conjunto pela primeira vez.

Reservas através do email [email protected]

Rooftop em Belém reabre com cocktails e petiscos

O Icon Bar & Rooftop, no Hyatt Regency Lisboa, na zona de Belém, reabre para receber o tempo quente. Todos os dias, entre as 17 horas e a uma da manhã, estarão disponíveis cocktails de assinatura e clássicos,personalizados com ingredientes frescos, além de mocktails, vinhos e espirituosos. Uma das novidades é uma carta de petiscos e pratos leves, como carpaccio de vitela com gema de ovo fumada e vinagrete trufado; ostras com molho ponzo; tataki de salmão com teriaki; focaccia com rosbife, mostarda e creme trufado; e pita vegetariana e kofta. Para comer e beber ao som das escolhas de DJ residentes. Outra novidade é o Icon Membership Card, um cartão mensal que oferece um conjunto de benefícios, tais como garrafas de champanhe, desconto nos diferentes espaços do hotel e estacionamento gratuito.

Atividades para conhecer tradições alentejanas

Em parceria com agentes locais da vila de Mora (Évora) e arredores, o Lilases Boutique House & Garden disponibiliza uma série de atividades que dão a conhecer a cultura alentejana. Por estes dias, pode agendar-se um workshop de olaria na oficina do artesão José Ramalhão, ou ficar a conhecer o ciclo do mel, com visitas guiadas a colmeias da zona, com o apicultor António Luís. No jardim do hotel, será possível fazer observação de estrelas e aprender a identificar várias constelações. O Lilases Boutique House também organiza sessões semanais de ioga e meditação, oficinas de cozinha regional e passeios para observação de aves. Mais informações em www.lilasesmora.com.

Santo António pelos ares no Altis Avenida Hotel

Santos Populares Vistos de Cima é o evento do Rossio Gastrobar que, no alto do sétimo andar do Altis Avenida Hotel, em Lisboa, celebra a noite de Santo António, dia 12 de junho. Além das vistas para a cidade e para as marchas populares, o espaço disponibiliza um menu especial, cocktails e a atuação de um DJ. No cardápio estão ostras, caviar, sardinhas, enchidos e caldo verde. A festa terá como convidado o chef Paulo Alves, responsável pela distinção de uma estrela Michelin no Kabuki, também na capital. No bar, ao lado da “bar manager” Flavi Andrade, vai estar Carlos Santiago, do portuense The Royal Cocktail Club.

A festa vai das 18.30 às 24 horas. O preço é de 130 euros para clientes externos e 100 euros para hóspedes do hotel. As crianças até aos 12 anos pagam metade.

Reservas via [email protected]

Bossa Market celebra a cultura brasileira no Estoril

O espaço de eventos Fiartil vai receber, dias 8 e 9 de junho, das 11 às 24 horas, o Bossa Market, encontro de cultura brasileira que conta já com cinco anos

de edições. Além dos 100 expositores dedicados à moda, gastronomia e serviços, mais um espaço para crianças e experiências de entretenimento familiares, haverá concertos com vários ícones da música brasileira, como a cantora-mãe da pop dançante brasileira Fernanda Abreu, Sylvinho Blau Blau (da banda dos anos 1980 Absyntho) e uma das vozes dos Natiruts, Izabella Rocha. O ingresso para os dois dias custa 9 euros e, para cada dia, 5 euros. No próprio dia na bilheteira, a partir das 18.30 horas, paga-se 10 euros. Crianças até aos 12 anos têm entrada livre.

Informações e bilhetes em bossamarket.com/tickets