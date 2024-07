5 Escolhas para um verão ao ar livre

Ver propostas artísticas no meio da natureza, assistir a cinema numa esplanada, descobrir o nosso passado mineiro e experimentar vinhos e comida numa adega ribatejana são as sugestões para o início da temporada quente.









Visitar o Parque de Serralves sob uma luz especial

Dia 4 de julho dá-se início à terceira edição da exposição/passeio noturno Serralves em Luz, no Porto. No ano em que se celebra os 35 anos da Fundação de Serralves e os 50 anos da Revolução de Abril, o projeto propõe o tema Sonhos e Ilusões. Com direção artística de Nuno Maya em articulação com a equipa de Serralves, o percurso de 2,5 quilómetros explora a luz através da interatividade, do vídeo mapping, de LEDs e efeitos visuais presentes em 25 instalações, proporcionando uma experiência que transforma a perceção dos elementos naturais, paisagísticos e arquitetónicos do centenário parque. Deste percurso faz parte a instalação Chirp & Drift, de Kathy Hinde, um conjunto de instrumentos iluminados que vibram com mensagens em código Morse. Haverá também um programa de visitas guiadas.

Bilhetes: www.serralves.pt

Ode Summer Market une vinho e cultura no Ribatejo

Depois de uma primeira edição primaveril, o produtor de vinhos Ode Winery, de Vila Chã de Ourique, volta a abrir as portas do seu espaço e adega para mais um Ode Market, no dia 6 de julho, sábado. O evento junta vinhos, gastronomia e muita animação. A partir das 13 e até às 22 horas, as portas estão abertas para receber os visitantes. No espaço exterior da adega estará o mercado, que além de produtos frescos, azeites, doces, compotas, queijo e mel, contará com propostas de artesanato, decoração, roupa e acessórios. A partir das 14 horas realizam-se várias oficinas, como a de flores, a de cerâmica em barro, ou de perfumes e vinhos. Estará também disponível uma zona de snacks e petiscos. A entrada é gratuita e os workshops têm diversos preços.

Inscrição nos workshops: [email protected]

Parque natural transformado em palco

De 29 de junho até 14 de julho (apenas aos sábados e domingos), poderá explorar-se a floresta da Quinta do Pisão, no Parque Natural Sintra-Cascais, e descobrir-se sete projetos artísticos de criadores europeus. A proposta é da Culturgest, que com este evento intitulado Paisagens Partilhadas assinala o fim de mais uma temporada. Durante a tarde e até à noite (das 15 às 23 horas), os espectadores podem passear e ir ao encontro de várias propostas, desde esculturas musicais, intervenções teatrais, áudio-guias filosóficos e uma experiência de realidade virtual. O projeto é do encenador suíço Stefan Kaegi (do coletivo alemão Rimini Protokoll) e tem curadoria artística de Caroline Barneau. Os bilhetes estão à venda online e na bilheteira da Culturgest.

Informações e bilhetes: www.culturgest.pt

Descobrir as minas romanas de Vila Pouca de Aguiar

O Complexo Mineiro de Tresminas, Planalto de Jales e Serra da Padrela (Vila Pouca de Aguiar) tem uma história que remonta à época romana. No fim de semana de 5 e 6 de julho, vai ser possível conhecer melhor esta cultura mineira. Pode explorar-se a galeria subterrânea e descobrir métodos de mineração com mais de 2000 anos. Nas freguesias de Alfarela de Jales e Vreia de Jales, pode percorrer-se a Pequena Rota Trilho Terras do Ouro. Uma visita ao centro interpretativo de Jales e à aldeia transporta o visitante para a história recente da exploração. Será ali que dia 5, às 21 horas, se realiza o concerto da Banda de São Pedro da Cova. Dia 6, às 17 horas, apresenta-se a peça Contar e Cantar Abril, pelo Teatro Filandorra (Centro Interpretativo de Tresminas) e às 22 horas há cinema ao ar livre, no Largo da Junta de Freguesia de Alfarela de Jales, com Velocidade Furiosa X.

Clássicos do cinema para ver numa esplanada

Durante o mês de julho, todos os dias excepto domingos, a Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, exibe filmes na esplanada do seu gastro-bar 39 Degraus. Oportunidade para revisitar alguns clássicos da história do cinema (muitos deles projetados em película), mas não só. O ciclo arranca dia 1, segunda-feira, com Uma Noite Aconteceu, uma comédia de Frank Capra, de 1934. Segue-se, terça-feira, A Inglesa e o Duque, de Éric Rohmer. As sessões têm início às 21h45 e aqueles que desejarem jantar têm acesso ao pacote jantar+filme. Para usufruir deste, basta reservar uma mesa através do site 39degraus.pt. No momento da reserva, escolhe-se o dia e a hora. Os jantares devem ser concluídos antes do início da sessão. O consumo mínimo que permite o bilhete grátis é de 12 euros.

Reservas em www.39degraus.pt