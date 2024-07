35 terraços de Faro estão em festa este fim de semana

O festival Açoteia está de volta aos rooftops farenses, com uma programação de 200 atividades onde se incluem concertos, cinema ao ar livre, exposições, conversas e observações astronómicas.

Ao longo de dois dias, a cultura na capital algarvia é vivida nas alturas, sempre com vistas panorâmicas sobre a urbe farense e a Ria Formosa. Ao todo, 35 açoteias espalhadas por Faro – na grande maioria, inacessíveis ao público por norma – recebem concertos, performances, exposições e conversas, criando um cartaz com cerca de 200 atividades, com o regresso do Açoteia – Faro Rooftop Festival.

A terceira edição da iniciativa acontece este fim de semana, a 5 e 6 de julho, sempre a partir das 18h e pela noite fora. Oportunidade inédita para subir ao topo de edifícios como, por exemplo, a Igreja do Carmo, a Torre do Mirante do Museu Municipal de Faro, habitualmente interditos ao público. No primeiro caso, a açoteia da igreja contará com observações astronómicas e concertos de kora, instrumento musical africano.

Na música ao vivo, destaque para a atuação de nomes como Bonga, JP Simões, Manuel João Vieira, Olavo Bilac, Domingos Caetano (dos Íris), Jorge Benvindo (dos Virgem Suta) ou Luís Trigacheiro, mas também haverá declamações de poesia, experiências gastronómicas, concertos de taças tibetanas, cinema ao ar livre, mercado, animação de DJ e emissões de rádio em direto.

O Açoteia estreou-se em 2019, na altura com a participação de 18 terraços – hoje são 35 açoteias aderentes – e tem crescido desde então, recebendo sete mil visitantes na segunda edição, que aconteceu no ano passado. A iniciativa cultural veio trazer nova luz sobre o legado das açoteias, inicialmente zonas de trabalho nas zonas superiores de casas ou nos telhados, usadas para secagem de alimentos, armazenamento ou venda.

Os bilhetes diários para o festival fixam-se nos cinco euros por pessoa (grátis até aos 12 anos), mas alguns terraços têm acesso gratuito. Nos restantes casos, os bilhetes podem adquirir-se nos locais onde decorrem as atividades. A programação completa pode ser consultada no site oficial do evento.