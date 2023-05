12 sugestões para fazer e oferecer no Dia da Mãe, de norte a sul

Do brunch ao enoturismo, passando pela doçaria, vouchers, workshops, sessões fotográficas e projeção de videomapping, sugestões de programas para fazer ou oferecer no Dia da Mãe, que se assinala este domingo, 7 de maio.

Uma viagem no tempo a bordo de um elétrico histórico

Para domingo, dia 7, o Museu do Carro Elétrico, no Porto, preparou um programa dedicado a mães e filhos. A visita guiada pelo espaço inclui uma intervenção teatral que mostra várias mulheres com diferentes papéis na sociedade, no tempo áureo dos carros elétricos; e uma viagem a bordo de um elétrico histórico do século XX, entre paisagens de cidade e as margens do rio. A experiência tem duas horas de duração, com início às 10h30, há possibilidade de inscrição de acompanhantes extra e custa 16 euros por inscrição (mãe e filho), mais oito euros pelo acompanhante extra. Mais informação em 226158185 ou pelo email [email protected]

Macarons para adoçar o Dia da Mãe

A Miss Pavlova, pastelaria do Porto, criou novos macarons e pacotes especiais para assinalar o Dia da Mãe. A Box Mãe (16,90€) contém quatro macarons com sabor a maracujá (cada um contém uma letra a formar a palavra “mãe” e um coração”), um frasco de bolacha agridoce de duplo caramelo e um cartão para mensagem personalizada. O Pack Mãe é igual, mas sem o frasco (8,90€), mas também se podem comprar os macarons personalizados à unidade (1,90€) ou em dupla (3,50€), tanto nas lojas físicas (Ribeira do Porto e NorteShopping), UberEats, Glovo e na loja online da marca (com entrega em todo o país).

Brunch com vista Douro e spa, no Torel Avantgarde

No domingo, o Torel Avantgarde, no Porto, preparou um programa especial para todas as mães. A começar com o brunch criado pelo chef José Faria, para saborear na varanda do restaurante Tenro by Digby, com vista panorâmica sobre o rio Douro. À mesa, não faltam propostas como saltimbocca com batata mediterrânea, arroz caldoso de peixe e gambas, além de saladas, queijos, enchidos, hambúrgueres e padaria. Está disponível entre as 12h30 e as 15h e custa 95 euros por pessoa. Já no mesmo cinco estrelas portuense, o Calla Wellness & Spa, onde não faltam opções de tratamentos individuais ou a dois, como a massagem Mamã e Eu. Além disso, qualquer mãe que opte por uma sessão de manicure e pedicure neste domingo, recebe uma massagem localizada gratuita de 25 minutos, seguida de um ritual de chá. Mais informação em 222449615 e pelo email [email protected]

Oferecer um voucher para uma escapadinha

Com um catálogo onde se incluem mais de 140 alojamentos em todo o território nacional, a Small Portuguese Hotels assinala a efeméride com vouchers que podem ser oferecidos, com valores para todas as carteiras, a partir dos 25 euros e até aos 100 euros. O presente tem validade de um ano. O Hotel Villa Batalha, na Batalha; o Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa, em Évora; o Sweet Atlantic Hotel, na Figueira da Foz; o L’And Vineyards Resort, em Montemor-o-Novo; e o Memmo Baleeira Hotel, em Sagres, são apenas alguns dos exemplos à escolha. Saiba mais aqui.

Brunch, vinhos e workshop de aguarelas

No domingo, as mães celebram-se em dose dupla, pelas mãos da José Maria da Fonseca. Na Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, o programa começa com visita guiada pelas zonas de produção de vinhos; um brunch vínico (queijos, enchidos, empadas, waffles, biscoitos, compotas, frutas, espumante e vinhos, etc) e a oferta de uma planta em vaso de cerâmica no final da visita. O custo é de 40 euros (15€ entre os 3 e 17 anos e 99€ para preço de família, com dois adultos e duas crianças). Mais informação pelo 918269569 ou [email protected] Já na Casa Museu José Maria da Fonseca, edifício que remonta ao século XIX em Azeitão, Teresa Barreto conduz um workshop de aguarelas com vinho. A sessão dura uma hora, entre as 11h30 e as 12h30, e no final haverá prova de Moscatel de Setúbal e descontos na loja. O custo é de 16 euros. Mais informação pelo 212198940 e [email protected]

Rosas e almoços buffet na Boavista

À semelhança do que já vem acontecendo neste dia, em anos anteriores, o 7 de maio volta a ser assinalado no restaurante SoMos, no Crowne Plaza Porto, na Avenida da Boavista, com a oferta de uma rosa às mães e um almoço buffet para passar um domingo sem pressas. Empadas, quiches, focaccia com presunto, rosbife de vitela com parmesão, trouxas de alheira com puré de cogumelos, saladas, camarão cozido, lombo de dourada com molho de citrinos e vegetais, bacalhau em crosta de broa e puré de grão, lasanha vegetariana, posta de vitela grelhada com migas de enchidos, frutas, queijos e doces são alguns dos exemplos disponíveis no buffet, pelas mãos do chef Jorge Sousa. O almoço buffet do Dia da Mãe, entre as 12h30 e as 15h, custa 49 euros por pessoa, com bebidas incluídas (17.50€ para crianças entre os 3 e 10 anos). Saiba mais aqui.

O cabaz de padaria e pastelaria de Vítor Sobral

Em qualquer loja da Pão da Esquina, a padaria do chef Vítor Sobral que já tem moradas em Campo de Ourique, Restelo, Belém e Alvalade, é possível encomendar o Cabaz do Pão da Esquina, a forma de assinalar o domingo que aí vem. Dentro de cada cabaz, vem uma seleção de padaria e pastelaria, num total de 12 produtos, com destaque para o bolo especial Dia da Mãe, ao qual se juntam um croissant do Porto, um croissant folhado, um pão de leite, um pastel de nata, um queque, um bolo de arroz, queijo, fiambre e três pães da casa (branco, escuro e rústico). O valor é de 26,50€ e pode ser levantado em loja ou recebido em casa de forma gratuita, num raio de 20km a partir da respetiva loja.

Brunch e sessão fotográfica em Lisboa

Em São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, o Hotel Real Palácio assinala o domingo em dose dupla. Além do brunch especial do Dia da Mãe (pratos quentes, pastelaria, folhados, bolos, iogurtes, pães, charcutaria), servido entre as 12h30 e as 16h, haverá uma sessão fotográfica especial para captar imagens da mãe (sozinha ou acompanhada pela família) no pátio interior do Real Restaurante. O preço do brunch é de 45 euros, com bebidas incluídas, e há 50% de desconto para crianças entre os quatro e os 12 anos. Mais informação pelo email [email protected]

Brindar às mães na AdegaMãe, com um Open Day

A primeira vindima aconteceu em 2010 e hoje a AdegaMãe produz cerca de dois milhões de garrafas de vinho, por ano. Dia 7 de maio, o enoturismo homenageia as mães com um Open Day pensado para toda a família, entre as 10h e as 17h, na adega situada em Torres Vedras. O percurso de visita livre atravessa as principais áreas do local e mostra o processo de produção dos vinhos da casa. No final, cada visitante é convidado a provar o Dory, emblemático vinho da AdegaMãe, onde também se insere o restaurante Sal na Adega. Saiba mais aqui.

Almoço reforçado de domingo e novos pratos Michelin

No dia 7, o Le Monumental Palace, no Porto, organiza uma edição especial do seu Le Grand Déjeuner dedicado às mães, com música ao vivo. No almoço buffet reforçado de domingo, haverá mariscos (camarão, ostras, etc), arroz do mar, bife Wellington, tártaro de novilho, assado do dia e sobremesas, por exemplo. Custa 55 euros por pessoa, mas em mesas de quatro ou mais pessoas, oferece-se o almoço à mãe. Garantida está ainda a oferta de um kit da Nuxe com dois produtos a cada mãe, além de outras surpresas. Se a ideia for assinalar o Dia da Mãe com alta cozinha, o restaurante Michelin Le Monument, liderado pelo chef Julien Montbabut, tem novas criações, para rimar com os dias quentes que chegaram. Saiba mais aqui.

Surpreender a mãe com videomapping

Em Picoas, o final de tarde de domingo será guiado pelo videomapping. Será assim no pátio interior do Lumen Hotel, onde será projetado um espetáculo de videomapping onde se homenageiam as matriarcas. Para fazer uma surpresa, cada pessoa pode enviar uma fotografia e três palavras acerca da sua mãe (até 5 de maio) para o email [email protected] Os festejos arrancam pelas 19h15 com uma bebida de boas vindas e haverá ainda um menu ao jantar, no restaurante Clorofila, preparado pelo chef Celso Dias, com cinco momentos (camarão, bisque de lagostins, polvo com mousse de fava são exemplos de propostas). O custo do menu com bebidas e da participação no vídeo é de 55 euros e inclui ainda desconto de 10% nas reservas pelo site oficial, válido até junho. Além da projeção do Dia da Mãe, o hotel exibe ainda o seu habitual Lisbon Light Show pelas 22h.

Uma caixa-presente com as novidades da Gleba

É um bolo retangular, fofo e húmido, com massa fermentada a 36 horas e passa a ser produzido todos os dias. O Bauletto (9,95€) é uma das novidades da Gleba, padaria artesanal que soma sete anos e detém nove moradas na Grande Lisboa. À semelhança do Panettone feito na casa, também o Bauletto tem duas versões, a clássica (à massa juntam-se pequenos pedaços de casca de laranja confitada e passas, cobrindo-se o exterior com flocos de açúcar e amêndoas tostadas) e a de chocolate (recheado com pepitas de chocolate negro e coberto de flocos de açúcar e avelãs torradas). Além destas, todos os meses, haverá uma edição especial. Este mês, é o Bauletto de cerejas com pepitas de chocolate branco e cobertura de pistácios (12,95€). Para assinalar o Dia da Mãe, há outras novidades para provar e oferecer: a cookie de chocolate de caramelo, bergamota e pistácio (1,45€). De 4 a 7 de maio, a promoção especial permite juntar, numa caixa, cinco destes cookies e o Bauletto de maio (20,25€), que se pode encomendar no site ou comprar em loja – Alcântara, Alvalade, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Telheiras, Cascais, Amoreiras, Oeiras Parque e Alegro Alfragide.