Um parque aquático familiar em Fafe

Gerido por uma família, o Parque Aquático de Fafe foi pensado especificamente para a diversão dos mais novos. Instalou-se no Monte das Freiras, a dois passos do centro da cidade, e tem crescido nos últimos anos.

É um parque cem por cento familiar, tanto por ser gerido por uma família – pai Casimiro Pereira, a filha Sónia e o filho Cláudio – como por ser dedicado a famílias, principalmente às crianças. Toda a estética remete para um universo infantil, com chuveiros em forma de tentáculos de polvo, palhaços, girafas ou pinguins.

Logo à entrada, do lado direito depois da bilheteira, estão vários escorregas multipistas. O parque continua em patamares, descendo a encosta, criando ambientes diferentes em cada espaço. Como é o caso da zona da piscina panorâmica. “Chama-se panorâmica porque tem uma vista aberta sobre a cidade”, conta Sónia. Esta e outra piscina são mais direcionadas para adultos, mas logo a seguir encontra-se a piscina com pequenos escorregas em forma de tentáculos e outro que é uma serpente enrolada.

Cogumelos gigantes, elefantes vão mandando jatos de água para as piscinas. Um dos divertimentos mais apreciados é, na piscina do cubo, um balde gigante que se vai enchendo de água. “As crianças põem-se debaixo do balde à espera que este vire”, conta Sónia.

Nos vários pontos do complexo há bares de apoio – no total de três – onde se pode pedir bebidas frescas ou fazer uma refeição leve. No bar principal há comida mais consistente, como francesinhas.

Na parte de cima do Monte das Freiras, dentro do parque, instalaram um baloiço panorâmico, onde se vê todo o complexo e a cidade. As crianças aniversariantes podem entrar de graça e têm direito ao Parabéns a Você cantado nas colunas de todo o espaço. Tudo pensado para “proporcionar um dia muito feliz a quem nos visita”, diz Sónia.

À VOLTA DO PARQUE

Património e arte

A Casa da Cultura (Casa do Santo Novo) e o Arquivo Municipal de Fafe são dois edifícios – um ao lado do outro – que valem uma visita. O do Arquivo Municipal, do início do século XX, é um bom exemplo da arquitetura dos brasileiros torna-viagem. Até 26 de agosto, pode lá ser vista a exposição “Tilt-Shift”, projeto composto por quatro instalações audiovisuais construídas com e para a comunidade local de Fafe. Projeto com curadoria do artista fafense Diogo Vasconcelos. Na Casa da Cultura, edifício do século XIX, funciona o Museu da Emigração e das Comunidades e o Museu da Imprensa. Exposição Tilt Shift: Das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h; segunda-feira fecha às 18h30. Encerra sábado e domingo. Grátis.