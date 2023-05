Jeferson Dias, do Palmares Ocean Living & Golf Resort, é o Chefe Cozinheiro do Ano 2023 (CCA23). Aos 29 anos, Jeferson, natural de Goioerê, no Brasil, vence a 34ª edição do mais antigo concurso nacional de cozinha para profissionais em Portugal.

O Município de Lamego, casa da chefe Ana Magalhães, vencedora do concurso o ano passado, foi o palco da final, que decorreu dia 24 de maio, no Centro Multiusos de Lamego. A final foi muito disputada e os detalhes foram fundamentais para a vitória de Jeferson Dias, do Palmares Ocean Living Golf Resort, explica a organização em comunicado de imprensa. O cozinheiro apresentou ao júri um menu composto por Capeletti e Aveludado de Cogumelos (amuse bouche vegan); bacalhau e açorda de berbigão (entrada de bacalhau); pregado em aromas de caldeirada” (prato de peixe); presa nos aromas do cozido (prato de carne) e amêndoa, gila e mel (sobremesa).

Jeferson Dias foi eleito pelo júri presente na final constituído por António Bóia (JNcQUOI e Presidente de Júri), António Loureiro (A Cozinha, uma estrela Michelin e CCA2014), Paulo Pinto(ACPP), João Oliveira (Vista, uma estrela Michelin), Luís Gaspar (Sala de Corte e CCA2017) e Ana Magalhães (jurada observadora).





Após a consagração, Jeferson Dias comentou: “Tive uma etapa regional em que fiquei muito triste comigo mesmo. Correu mal. A minha única ambição nesta final era fazer uma boa prova e ficar contente com o meu trabalho. Quando acabou a prova fiquei contente, não estava à espera de vencer. Quando ouvi o meu nome foi incrível! Fazer a prova, correr bem e estar contente comigo podendo desfrutar de um dia como o de hoje já foi uma vitória. Vencer tem todo um sentimento que eu não sei descrever”.

Jeferson Dias, de 29 anos, nasceu em Goioerê, (Paraná, Brasil, mas chama a Portugal casa. O primeiro prato que se lembra de ter cozinhado foi um bife com arroz branco, que aprendeu a fazer com a mãe. O seu restaurante de eleição para uma refeição em família será sempre em casa. Para si, o menu que apresenta no CCA reflete a sua experiência como cozinheiro, refere o comunicado.

António Bóia (JNcQUOI e Presidente de Júri), justificou a eleição de Jeferson Dias, afirmando que houve uma “forte evolução” por parte dos concorrentes “face às etapas regionais”. O Jeferson “destacou-se por pormenores, por pontos de cozedura, pela técnica, consistência. Mostrou um ponto muito forte num dos pratos que não será facilmente detetável em fotografia a quem visualizar o prato e que é precisamente a textura e o sabor com que aquele prato se conseguiu transformar. É sem dúvida o justo vencedor numa final muito renhida”, afirma.





Os outros finalistas foram António Freitas (Casa Velha, Quinta do Lago) António Queiroz Pinto (Restaurante de Tormes), Diogo Novais Pereira (Restaurante Porinhos), João Pereira (Hotel Villa Batalha) e Marco Coutada (Vale da Corga). António Freitas e Diogo Novais Pereira ficaram no segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Na atribuição dos prémios da organização, Marco Coutada venceu no Prémio Sustentabilidade – que enaltece a correta aplicação de técnicas, metodologias e utilização de matéria-prima de forma sustentável. João Pereira venceu o Prémio Helmut Ziebell – que destaca o carácter inovador das técnicas apresentadas, desta feita com a sobremesa que apresentou a concurso: reinterpretação de arroz-doce alentejano, limão e canela.