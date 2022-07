Vila Valverde: o único hotel rural cinco estrelas no Algarve está renovado

Em Lagos, o Vila Valverde é um mergulho no campo, entre árvores de fruto, e onde o ambiente e o serviço têm a atenção ao detalhe própria dos pequenos hotéis.



Luís Tavares não disfarça o brilho nos olhos perante o resultado da redecoração do Vila Valverde Design & Country Hotel, levada a cabo por Nini Andrade Silva. “Era o momento de tornar o ambiente ainda mais requintado, intimista e exclusivo”, justifica o dono deste que foi o primeiro hotel rural de cinco estrelas no Algarve, certificado pelo Turismo de Portugal. “A experiência iniciada com o arquiteto Mário Martins, que transformou esta quinta agrícola do século XIX neste hotel, exigia esta escolha”, diz.

A premiada designer funchalense foi chamada a redecorar as áreas comuns, os quartos e a zona exterior do edifício, uma construção encaixada no declive natural da serra. São delas as elegantes jarras, as peças de design, os padrões das almofadas dos sofás e outras peças que vieram elevar ainda mais o hotel, sem lhe retirar o ambiente de uma pequena unidade, com apenas 15 quartos. Ali, nem se dá pela falta da vista para o mar, pois há um mar de relvados e laranjais à volta.

Dessas mesmas laranjas é extraído o sumo do pequeno-almoço servido à mesa até às 11h – um festim visual e de sabores com variedade de pães, queijos, enchidos, compotas e iogurte caseiros. Depois, basta entregar o corpo à moleza na piscina exterior, ou aproveitar a cálida temperatura da piscina interior, complementada por uma sauna e um banho chinês (tanque de água fria). Sob marcação, há também um serviço de massagens e tratamentos terapêuticos, para mimar o corpo e a mente.

No espaço central do edifício, que agrega a receção e uma sala de estar iluminada por uma enorme claraboia, funciona ainda o restaurante. Muitos dos produtos utilizados pelo chef João Branco são cultivados na horta biológica do hotel (batata, pepino, cenouras, morangos…), e dão forma a pratos da cozinha portuguesa, com uma apresentação contemporânea. Quem preferir pode optar pela meia-pensão.

Às sextas, sábados e domingos, o terraço do Vila Valverde é animado por um trio de jazz e entra em funcionamento um pequeno bar, em jeito de convite a desfrutar da vista sobre o vale. O mar espreita ao longe e banha praias conhecidas, como a da Luz, que fica apenas a uma curta caminhada de distância.