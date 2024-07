Um palácio quinhentista com novidades, no centro de Évora

Os dias quentes pedem um mergulho fresco no M’AR de AR Aqueduto, cinco estrelas de Évora que saúda o verão com áreas exteriores renovadas, spa e restaurante reforçados. Uma escapadinha com sossego garantido no centro histórico eborense.

Os corredores de ciprestes elevados, ladeados de oliveiras, alfazemas, limoeiros, heras, zonas de relvado com assentos e outros tipos de flora diversa, ajudam a criar o melhor de dois mundos. Apesar da localização prática e central, em plena zona histórica de Évora, declarada Património Mundial da UNESCO há já quatro décadas, os recém-renovados espaços exteriores do M’AR de AR Aqueduto, nos quais se incluem espreguiçadeiras almofadadas e duas piscinas exteriores – uma para miúdos, outra para graúdos -, formam um pequeno e tranquilo ecossistema, onde o único ruído é o chilrear das aves vizinhas.

A remodelação das áreas ao ar livre é o atual cartão de visita deste que é um dos dois únicos hotéis cinco estrelas eborenses, de portas abertas há década e meia. Além dos mergulhos ao ar livre nas piscinas com vista direta para o Aqueduto da Prata de Évora – um dos emblemas da cidade, com origens romanas e reedificado no século XVI -, outra das mais-valias do hotel é o pé direito generoso dos quartos espalhados pelos dois pisos – contam-se 64 quartos e suites. Tanto nos aposentos como nos espaços comuns, os tons neutros e as madeiras escuras são pilares da decoração, mas também apontamentos que piscam o olho à estética da década de 1970.

As novidades para a época alta de 2024 chegam a outras áreas deste cinco estrelas, que se instalou num edifício quinhentista, antigo Palácio dos Sepúlveda, do qual ainda se conservam tetos em abóbada e janelas manuelinas na fachada. Entre o leque de renovações está o spa – que alberga piscina interior com bastante luz natural, jacuzzi, sauna, banho turco e ginásio, aberto também a não-hóspedes -, onde se aposta num leque de massagens fruto da recente parceria com a Comfort Zone, uma marca de tratamentos de spa que só usa ingredientes de origem natural.

Mas não só. Uma visita ao M’AR de AR Aqueduto requer passagem pelo restaurante Degust’AR, no qual António Nobre observa a cozinha alentejana e o produto da região através de uma lupa contemporânea. Com pedidos à carta ou agrupados em menus de degustação, o chef natural de Beja, que soma mais de 30 anos ligados aos temperos, aposta em petiscos e pratos como as vieiras coradas em manteiga de noz com pimenta Sichuan e creme de couve-flor; dourada corada na frigideira com creme de batata violeta e salteado de cogumelos e espargos verdes; peito de pato braseado com puré de manjericão e legumes; lombo de novilho com bolacha de ervas aromáticas e especiarias, batata e cogumelos; carré de borrego com crosta de alecrim; os inevitáveis doces conventuais com sorbet de limão ou o refrescante gelado de hortelã com maçã ácida, a resposta certeira para as noites quentes de Évora que aí vêm em força.

Uma nova carta no irmão lisboeta

A chegada dos dias quentes marcou a estreia de uma nova carta no Degust’AR Lisboa, o irmão mais novo do homónimo eborense, em Picoas. Na Rua Latino Coelho, António Nobre usa 80% de produto alentejano em toda a carta, neste que já é um dos restaurantes alentejanos de referência na capital.

Entre os reforços está a presa de porco preto com maionese de alho e pão torrado; empadinhas de galinha do campo; figos alentejanos com presunto ibérico; cogumelos da região na grelha com flor de sal e tomilho; vieiras com vinagrete de pimentos e chips de paio de lombo de porco alentejano; e a garoupa do mar com puré de cherovia e couve pak-choi, aqui com o “elemento alentejano” do pão torrado, explica o chef.

Além disso, mantêm-se os clássicos de sempre, como os pezinhos de coentrada; perdiz de escabeche com pera confitada em camomila; sopa de cação; lombinhos de porco com migas de espargos; arroz de cabidela de galinha do campo; e as bochechas de porco em molho de vinho tinto alentejano e puré de tubérculos.