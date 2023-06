The Lodge Porto Hotel, uma ode ao vinho com vista para o Douro

O The Lodge Porto Hotel presta homenagem ao universo vínico com uma decoração pensada ao detalhe e experiências que vão desde provas e wine flights a masterclasses e jantares com produtores nacionais.

Da vida passada do edifício onde hoje mora The Lodge Porto Hotel, na marginal de Vila Nova de Gaia, resta pouco mais do que as paredes daquelas que foram as antigas caves da Real Companhia Velha. Agora, o cinco estrelas conserva esse legado e presta homenagem à região vinhateira do Douro através de uma atmosfera criada em redor do vinho, idealizada pela designer de interiores Nini Andrade da Silva, e um conjunto de experiências vínicas.

Entre as mais recentes propostas do hotel estão as Wine Flights, provas de vinhos servidas no The Lodge Bar e que podem ser feitas de forma autónoma, ao ritmo do cliente, apoiadas com as notas do sommelier da casa. Estão disponíveis provas de alvarinho ou touriga nacional (ambas acompanhadas com tábua de queijos) e ainda uma outra de vinho do Porto, que casa com uma seleção de chocolates. Quem quiser aprofundar os seus conhecimentos, tem ainda masterclasses, de introdução ao vinho do Porto ou sobre as várias regiões vitivinícolas de Portugal. Outra das iniciativas do hotel é o Wine Social Club by The Lodge, que a cada dois meses junta à mesa produtores de vinho e apreciadores num jantar informal.

The Lodge conta com 119 quartos, dos quais cinco suítes, divididos por sete pisos. Variam em tamanho, disposição e vista, que se abre para a piscina – os quartos Terrace Deluxe têm acesso direto à piscina exterior – ou para o rio Douro e a ribeira do Porto. Mas todos exibem a mesma paleta elegante, em azul escuro, com apontamentos dourados.

A joia da coroa são as Signature Suites, um duplex com 215 m2 que dispõe de um pequeno ginásio privado, espaço de lazer com lareira, sala de estar e jantar onde são servidas refeições ou organizadas outras experiências mais exclusivas, vista panorâmica e ainda um quarto extra. Acolhe até quatro adultos e duas crianças.

Salas de reuniões ou para outros eventos privados completam a oferta do hotel, que conta ainda com um bar com uma ampla seleção de vinhos e cocktails – destacam-se os cocktails envelhecidos em barris -, e o restaurante Dona Maria, com uma carta que vai beber ao receituário tradicional português, emparelhada com mais de 300 referências de vinho de todo o país.





Apesar de toda a oferta interna, o hotel também tem parcerias para proporcionar outras atividades aos hóspedes mais aventureiros. “O nosso cliente é o cliente curioso, que quer estar aqui com o melhor serviço mas também deseja aventurar-se”, comenta Brenda Ribeiro, diretora de vendas de The Lodge. Por isso, disponibilizam passeios no rio, visitas às quintas vinhateiras do Douro e piqueniques nas vinhas, num convite a descobrir a região in situ.