The Lodge Porto Hotel celebra a Páscoa à mesa

De 6 a 11 de abril, a unidade hoteleira em Vila Nova de Gaia assinala a época festiva com campanha que inclui almoço buffet e caça aos ovos.

Para esta Páscoa, The Lodge Porto Hotel tem um programa para crianças e adultos. De 6 a 11 de abril, a Escapada de Páscoa inclui três noites de alojamento em quarto superior, com pequeno-almoço incluído e uma bebida de boas-vindas. O tradicional almoço de domingo, em modo buffet, incluirá alguns dos pratos e doces típicos desta época, como o folar de ovos, o pão-de-ló e o cabrito à transmontana. Para os não aderentes à campanha, esta refeição fica pelo valor de 80 euros por pessoa, com seleção de vinhos incluída.

Pensando nos mais pequenos, The Lodge Porto Hotel preparou igualmente uma caça aos ovos com animação à mistura.

O preço total da Escapada de Páscoa, para dois adultos, tem o custo de 835 euros, sendo que crianças até aos três anos são convidadas.