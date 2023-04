Syntony Hotels: uma aldeia em betão a olhar o rio, em Arouca

No meio da montanha, uma aldeia erguida em betão, mas camuflada na envolvência natural, oferece um refúgio tranquilo na margem do rio Paiva.

Em tempos, a aldeia da Paradinha chegou a ter mais de 100 habitantes. “Estava na rota do minério e era uma zona de passagem do rio”, salienta Bruno Teixeira, administrador do grupo Farcimar, responsável pelo empreendimento turístico que abriu há meses ao lado do pequeno aglomerado de casas em xisto e ardósia, recuperadas para alojamento rural. O vizinho Syntony Hotels – Paradinha Village também é uma espécie de aldeia, erguida em betão: 11 casas pré-fabricadas, mas perfeitamente encaixadas na envolvência natural.

Projetadas em parceria com o ateliê de arquitetura Summary, as casas, com uma decoração minimalista e ripas de madeira que suavizam o betão, não destoam da paleta de cores da aldeia da Paradinha, tendo-se adaptado ao arvoredo que já existia, de forma a que nenhuma árvore fosse cortada para a sua construção. “Abdicamos da dimensão do empreendimento em detrimento de respeitar o local onde estávamos a edificar. Daí serem só 11 casas.”









Com tipologias que vão do T0 ao T2, todas as unidades têm cozinha, lareira e sofá-cama. “Isto foi pensado para famílias e pequenos grupos de amigos que queiram estar aqui no sossego, isolados e em sintonia com a natureza”, resume Bruno Teixeira.

Ver o vale do alto

A 15 minutos do Syntony, na freguesia de Alvarenga, fica um dos pórticos da Ponte 516 Arouca, que liga essa localidade a Canelas/Espiunca, na outra margem do Paiva. A travessia dos 516 metros de comprimento, que faz dela uma das maiores pontes pedonais suspensas do mundo, oferece uma visão ímpar do vale, a uma altura de 175 metros.