Spatia Comporta: dias de descanso na natureza, com sabores alentejanos

O Spatia Comporta, a pouco mais de uma hora de Lisboa, convoca um luxo descontraído, no meio da natureza e próximo das praias. Tem piscinas, massagens, passeios de bicicleta e um restaurante de comida alentejana.

Frondosas copas de pinheiros-mansos rodeiam o Spatia Comporta, refrescando-o mesmo nas tardes mais quentes, e dão as boas-vindas aos hóspedes dos 10 novos quartos (entre eles, uma suíte) estreados recentemente neste resort perto da aldeia de Bicas. A palavra “spatia” – “espaço” em latim – define este modo de estar perto da natureza, alheio à confusão da cidade e próximo das praias atlânticas da região da Comporta.

A arquitetura é a primeira a casar com a paisagem, com edifícios térreos, de linhas direitas e minimalistas, em tons claros e com muita madeira e texturas tradicionais. Nos interiores do Spatia Club (onde funcionam o restaurante e receção), o Pura Cal Interior Design Studio apostou em cores tranquilizantes, plantas secas ornamentais e numa lareira suspensa, capaz de aconchegar as melancólicas tardes de inverno.

Na mesma linha discreta, e a deixar a vegetação mediterrânica e os pinheiros tomar conta do cenário, surge a piscina exterior, de uso comum a quem fica nos quartos. São 20 no total, e apesar de se encontrarem próximos, garantem toda a privacidade a quem neles se entrega a dias de puro lazer. Com 42 metros quadrados e tetos altos em madeira, são espaçosos, deixam entrar luz e têm terraço e jardim privado. A lotação encontra-se esgotada nos dias 9 e 10 de setembro, havendo quartos disponíveis entre os dias 11 e 16.





As 35 villas T2 e T3 do Spatia Comporta encontram-se, por sua vez, isoladas entre o pinhal. Com mais de 200 metros quadrados, todas têm piscina, quartos luminosos, corredores em vidro e areia para criar fluidez entre o interior e o exterior e amenities Maison Codage Paris nas casas de banho. As villas podem ser compradas, sendo que a gestão das reservas, limpeza e manutenção fica a cargo do resort.

A pedido, é possível receber massagens sem sair da residência, ou mesmo solicitar um jantar preparado por um chef. Ainda assim, vale a pena reservar mesa no Nesto (“ninho” em latim), liderado pelo chef Manuel Pereira, cabo-verdiano da ilha de São Vicente com 48 anos, e com afetiva ligação a Grândola, através da mulher. Aqui, diz “sublimar” apenas a cozinha alentejana, que tem semelhanças com a cabo-verdiana.

“Não é preciso ir muito longe, é uma cozinha de um povo que tinha pouco e onde o cozinheiro tem pouco para acrescentar”. Sem fugir aos clássicos, e abastecendo-se de alguns temperos na horta do hotel, do peixe de Sines, da batata de Aljezur e do queijo e pinhão de Alcácer, Manuel apresenta sopa de tomate à hortelão, açorda de bacalhau, perdiz acerejada e bochechas de porco preto, entre outros pratos.

Durante o dia, o Spatia Club funciona com petiscos, sanduíches, sopas frias e saladas, para dar apoio à piscina. O pequeno-almoço é servido todos os dias até ao meio-dia e em breve será possível encomendar uma cesta de piquenique para almoçar na praia, sem preocupações. Passear de bicicleta pelos 80 hectares rodeados de pinhal é outro dos programas possíveis no Spatia Comporta.

+ O que fazer perto

Ver o pôr do sol no Cais Palafítico da Carrasqueira

Não há quem se mostre indiferente à beleza arquitetónica deste cais palafítico, de características únicas na Europa. Esta obra-prima da arquitetura popular foi erigida nas décadas de 50 e 60 por pescadores, com passadiços sobre estacas de madeira enterradas no lodo, como apoio às artes de pesca no estuário. O pôr do sol visto dali é um dos mais bonitos, embalado pelo sibilar do vento e o grasnar das garças e gaivotas.