Sossego no topo do monte, em Ponte da Barca

O Hotel Cotto do Gatto, instalado no monte que lhe dá nome, é um projeto de família, com quartos que beneficiam de vistas panorâmicas, biblioteca, piscinas e mimos para os animais de estimação.

Isolado no topo do monte do Coto do Gato, assim é conhecido o lugar entre as serras do Oural e Amarela, nasceu há dois anos um hotel de quatro estrelas. Há silêncio e serranias pintadas de verde a toda a volta do Hotel Cotto do Gatto, na freguesia de Grovelas, em Ponte da Barca. Um dos possíveis efeitos secundários desta localização é o relaxamento, que assoma nos mais variados momentos, diz Sandra Oliveira, diretora do alojamento, recordando a situação caricata de uns espanhóis que não apareceram para jantar porque tinham adormecido.

Igualmente reflexo deste descanso é o facto de os hóspedes chegarem habitualmente tarde ao pequeno-almoço ou trocarem os planos que tinham para ficar no quarto ou pelo hotel, surgido a partir da casa de férias de família, pertencente a José e Deolinda Oliveira. Sandra acreditou que se podia “potencializar algo que já existia” e os pais aceitaram o desafio.

À tal casa de férias, que hoje acolhe a receção, a biblioteca, o bar e a sala dos pequenos-almoços, juntou-se uma nova estrutura, ligada à moradia por um corpo comum. Mel, Vinho, Água e Trigo são alguns dos 26 quartos distribuídos pelos dois pisos, todos virados para o recorte serrano do Alto Minho, que se aprecia em pleno nas generosas varandas. Pelos corredores encontram-se peças de mobiliário “herdadas” da casa de família, como é o caso de um antigo tear, de alguns quadros e dos livros que recheiam a biblioteca, aquecida por uma lareira.





No exterior, numa área relvada com três hectares, descobre-se o jardim temático, que honra as tradições da região com um lagar de vinho, um moinho de água, uma cozinha antiga e um espigueiro, e as duas piscinas. Espaço de sobra para percorrer na companhia dos animais de estimação, que neste alojamento são muito bem-vindos. Foi a pensar nos bichos que se deixaram várias camas, bebedouros e comedouros espalhados pelo hotel, que não cobra taxa pela estadia dos patudos. Afinal, “são família”.

Regressar ao parque

Cascatas, miradouros, percursos pedestres, fauna e flora riquíssimas são algumas das atrações do Parque Nacional da Peneda-Gerês, que dista cerca de meia hora do hotel. Um pouco mais longe, fica o pedaço de paraíso que é a Cascata da Rajada, alimentada pelo Rio Arado, perto da aldeia da Ermida.