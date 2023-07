Sossego e arte sobre a ria de Aveiro, na Tijosa Eco-House Camp

ATijosa Eco-House Camp é um projeto de amor pela arte e pela natureza, abraçado pela ria de Aveiro. De uma ruína nasce um refúgio de paz que é também galeria de arte permanente e um convite ao descanso.

Há duas formas de chegar à Tijosa Eco-House Camp: de carro, pela estrada que liga a ilhota a um braço de terra adentrado na ria, ou de barco, desde o cais da Ribeira da Aldeia, num refrescante passeio pela laguna selvagem que domina a paisagem, agraciada regularmente por colónias de flamingos e patos-reais. Daí a nada começa a avistar-se o edifício branco da Casa dos Barcos, um espaço multifuncional que tanto serve de apoio para atividades náuticas, como stand up paddle ou passeios de barco, como é lugar de eleição para tomar o pequeno-almoço a olhar a ria, adoçado pela fruta biológica da Bio Horta, um dos parceiros locais deste alojamento de charme que liga a natureza à arte e à filosofia do “slow living”. Tudo tricotado em linhas de conforto e sustentabilidade num conjunto que convida ao descanso do corpo e da mente.

A obra do arquiteto Luís Miguel Oliveira, nasceu sobre campos de cultivo e ruínas, que começaram por ser um lugar de refúgio para Paula Guerreiro de Sousa e Fernando Tavares. “Como pratico tai-chi, procuro normalmente sítios mais calmos e com poucas pessoas. O Fernando já conhecia o espaço há alguns anos e quando chegamos aqui fiquei encantada, a energia deste lugar mexeu comigo”, conta Paula, que logo idealizou ali um empreendimento turístico – a carreira de 28 anos na área do turismo e hotelaria terá influenciado esta visão – onde pudesse partilhar essa paz com quem procura desacelerar e conectar-se com a natureza.





Às valências que já existiam no local, o casal juntou uma generosa dose de arte, criando uma espécie de galeria permanente e dinâmica, que contempla peças como o painel de azulejos da artista plástica Manuela Pimentel, obras da ceramista Anna Westerlund e a tapeçaria de plásticos reciclados da artista Maria Descalça.

Os quartos, cinco duplos e outras tantas suítes – equipadas com camas Hastëns -, são todos voltados para a ria, com um agradável terraço. Para assinar a decoração, o casal convidou um punhado de designers de moda portugueses, amigos de longa data. Alexandra Moura, Katty Xiomara, Dino Alves, Storytailors e Nuno Gama criaram ambientes com peças de autor e materiais personalizados. “Através dos quartos consegue-se perceber a personalidade de cada um deles”, diz Paula.

Há uma cortina feita de camisas no quarto de Dino Alves, que também concebeu uma suíte inteiramente preta. Foi também essa a cor que Nuno Gama escolheu para a sua suíte bafejada de luxo. Alexandra Moura inspirou-se no minimalismo e na desconstrução e trouxe aguarelas de António Soares. Já Katty Xiomara criou azulejos tridimensionais com tecidos das suas coleções, e os Storytellers decoraram os espaços com móveis do seu ateliê e desenhos da sua primeira coleção.

Uma sala de estar acolhedora, um bar e uma esplanada completam o conjunto da Tijosa, que conta ainda com um grande relvado, onde Paula orienta sessões de tai-chi e ioga, e que rodeia uma piscina de água salgada com o símbolo do equilíbrio. “Todos procuramos o equilíbrio”, observa a anfitriã. E se não o encontrarmos na Tijosa, ficaremos certamente mais perto.