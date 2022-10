Solar Alvura: o hotel algarvio com planos de emagrecimento (e onde não há álcool)

O Solar Alvura Health Hotel nasceu numa antiga propriedade agrícola do século XIX, no Algarve, pelas mãos de Eva Orsmond, médica finlandesa especializada em perda de peso. O desafio é aliar as férias a boas práticas de alimentação e exercício físico.

A médica finlandesa Eva Orsmond fala do Solar Alvura Health Hotel com o rigor de um profissional de saúde e a paixão de quem vê o seu “projeto de sonho” tornado realidade, ao fim de cinco anos de avanços e recuos. Querendo acompanhar a par e passo tudo o que envolve a gestão do hotel, divide-se agora entre a Irlanda – onde gere clínicas em Dublin e Galway especializadas em perda de peso e tratamento para a reversão da diabetes tipo 2 – e Moncarapacho (Olhão), no ameno Algarve.

Formada em Medicina na Universidade de Pavia, em Itália, e especializada em Saúde Pública no Nordic College for Public Health, na Suécia, Orsmond acumula mais de 30 anos de experiência, um percurso que a levou a participar amiúde em vários programas de televisão e rádio na Irlanda e a assinar artigos em jornais e revistas. Um saber acumulado, praticado todos os dias, que a ajudou a criar os três planos alimentares e físicos que os hóspedes podem adotar no Solar Alvura.





Neste “processo ativo de procurar saúde e mantê-la”, os clientes nunca perdem a noção de estarem de férias, num hotel em tudo igual aos outros. A grande diferença reside na alimentação, recomendada pela médica com base numa consulta feita à chegada, e em linha com o objetivo definido: manutenção, perda progressiva de peso (ambos de três a cinco noites recomendadas), e perda rápida de peso (sete noites recomendadas). Em qualquer caso, o número mínimo é de três noites.

“Cada programa foi elaborado para a obtenção de resultados efetivos, mas sem restrições radicais”, explica a médica, acrescentando que todos os menus incluem pequeno-almoço, almoço, jantar, três snacks, chás e shots detox, para cada pessoa. Existem ainda opções para celíacos, com adaptações sem glúten, assim como sugestões para vegetarianos e veganos. “Tão importante quanto a perda de peso é ter uma comida saborosa”, comenta, por seu turno, o chef executivo Edgar Pereira.

As refeições, servidas no restaurante com vista para o laranjal, espelham a pirâmide alimentar defendida por Eva Orsmond, baseada em plantas, proteína animal e muita água. E apesar de a médica reconhecer o papel do vinho na dieta mediterrânica, que valoriza, o álcool encontra-se banido de toda a oferta de bebidas – há mocktails, sumos e águas com gás e aromatizadas. Longe do que considera uma “tentação”, os hóspedes são convidados a refletir sobre os seus hábitos de consumo de álcool.





À alimentação junta-se um conjunto de exercícios em prol do bem-estar físico, mental e emocional que os hóspedes são convidados a manter no regresso a casa. O preço inclui aulas de fitness com personal trainer, aulas de yoga e sessões de meditação, acesso a ginásio, sauna e hammam marroquino e caminhadas com guia nas proximidades da Ria Formosa, e consultas de acompanhamento com a médica.

Existe também uma piscina exterior, um terraço e um solário à saída do hammam. A alimentação e as atividades estão sempre incluídas no valor por noite (à exceção das massagens e tratamentos de spa e dos serviços de estética), mas durante a estada os hóspedes são livres de aderir ou não às atividades, conscientes de que isso terá influência nos resultados obtidos. O Solar Alvura dispõe de 21 quartos de ambiente clássico, onde não faltam detalhes de luxo e conforto, como as camas altas fabricadas na Irlanda e mobiliário encomendado a uma empresa do Porto.

