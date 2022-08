Resort termal Aqua Village recebe verão com novidades à mesa – e não só

Seis anos depois de abrir e criar um destino na aldeia de Caldas de São Paulo (Oliveira do Hospital), o Aqua Village renovou subtilmente alguns espaços e a oferta gastronómica, sem perder de vista o que é local - e a água como fio condutor.

A água termal que corre nas veias do Aqua Village Health Resort & Spa, na aldeia de Caldas de São Paulo, brota de um aquífero a mil metros de profundidade, “a única nascente em todo o concelho de Oliveira do Hospital”, e acumula-se num depósito que a população convencionou chamar “poço” – o mesmo onde Francisco Cruz, diretor-geral do hotel e natural dali, se lembra de brincar quando era criança.

O “poço” retangular, construído em blocos de granito, situa-se na orla do rio Alva, no jardim do hotel, e surge acompanhado de placas que contam esta história. Cientes das propriedades benéficas da água para amenizar problemas de pele e ossos (é rica em enxofre e sílica), as populações locais começaram a usá-la para administrar banhos nas suas casas, praticando um termalismo informal, porém arguto.

Inspirados pela história e apostados em valorizar turisticamente este recurso líquido, Francisco Cruz e o pai, de igual nome, idealizaram e construíram o Aqua Village como “uma aldeia dentro da aldeia”, com um conjunto de edifícios encaixados no declive do terreno e no cenário rural do lugar, onde habitam cerca de 70 pessoas. Sobrevivente aos incêndios de 2017 e ao impacto da pandemia, o hotel renovou-se.





As mudanças foram subtis. Os 29 apartamentos T1 e T2 (com cozinha equipada e alguns com banheira de jacúzi na varanda) ganharam revestimentos de cortiça nas paredes; o mesmo que foi aplicado na sala do Roots Bar, que ganhou também uma garrafeira/biblioteca e vasos com plantas, a chamar a natureza para dentro. A carta tem novos pratos, mais leves e práticos, adequados ao ambiente da piscina exterior.

Quem coordena agora a cozinha do Aqua Village é a chef Andreia Nunes, 27 anos e natural de Oliveira do Hospital. Estagiou no DOC de Rui Paula na Folgosa, e melhor que ninguém incorpora a visão de uma cozinha baseada nos produtos regionais – queijos, enchidos, cabrito e ervas como a carqueja -; e a missão do resort empregar talentos quase exclusivamente do concelho, tal como faz, de resto, desde que abriu.





Na sala superior do Roots, com grandes janelões virados para o vale fluvial, a chef propõe menus de degustação de três, cinco ou oito momentos, harmonizados com vinhos locais. Em alternativa pode-se pedir à carta, desde entradas como folhado de caça ou ovo a baixa temperatura com cogumelos; a principais como polvo algarvio com migas serranas, ou lombinho de porco bísaro com maçã e brás de alheira.

A assinatura das sobremesas não fica por mãos alheias, valendo a pena provar o crème brulée de citrinos, por exemplo. A pensar nas crianças – dado que o hotel é amplamente procurado por famílias -, a carta tem múltiplas opções, do típico creme de legumes da horta à infalível mousse de chocolate. Segundo a chef, os produtos utilizados na cozinha são tão sazonais e de pequenos produtores, quanto possível.

As novidades do Aqua Village estendem-se ainda à vertente do bem-estar, quer seja à beira do rio, onde agora se pode apanhar sol ou ler um livro suspenso numa cama de rede; quer seja no Spa Sensations, com novos tratamentos vocacionados para jovens mães e casais. A massagem de relaxamento Futura Mamã, com óleo neutro, destina-se, por exemplo, a grávidas a partir dos três meses de gestação.

Há dois tratamentos, com óleos e cremes à base de mel, que são dados em salas com forma de gotas “suspensas” no choupal, e nos 400 metros de margem do rio é possível ir a banhos, fazer canoagem ou stand-up paddle, com um metro de fundo. O spa tem também uma piscina hidrodinâmica aquecida a 34.º, outra semi-coberta, sauna, banho turco e um duche de contraste para usufruto livre pelos hóspedes.