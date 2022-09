Recuperar energias no novo RB Santiago Hotel Rural, em Ponte de Lima

O RB Santiago Hotel Rural fica em Poiares, Ponte de Lima, perto de uma das rotas pedestres para Santiago de Compostela. Mas todos podem repor energias ali, entre banhos de piscina, massagens e piqueniques, qualquer que seja a sua jornada.





No lugar de uma casa do século XIX em ruínas está agora um edifício de face robusta, com oito quartos e três apartamentos. É o RB Santiago Hotel Rural, que alia o conforto dos interiores às alegrias da vida ao ar livre. A zona relvada nas traseiras – com piscina, parque infantil, mesas de piquenique e máquinas para exercitar o corpo – é uma mais-valia deste negócio familiar inaugurado, em maio, em Poiares, freguesia do concelho de Ponte de Lima. O hotel, assim batizado devido à proximidade ao Caminho de Santiago, pretende servir de bálsamo a todos os hóspedes, sejam peregrinos ou famílias ávidas daquele sossego campestre.

Por trás do projeto estão Cristina Rodrigues e Fernando Barbosa – as iniciais dos seus apelidos explicam o nome RB Villas & Hotels, no qual cabem diferentes alojamentos, que vão da freguesia de Pinheiros, em Monção (a terra dela) ao centro de Ponte de Lima, passando por Ganfei, em Valença, resume Cristiana Barbosa, filha do casal e diretora do novo RB Santiago. No bar do hotel, entre copos de refresco (um mimo à chegada), ela conta como, de forma natural, a família se virou para o turismo, sem deixar a área da construção – fabrica bases de chuveiro e mobiliário de casa de banho também em Poiares, de onde é o pai.

Os hóspedes escolhem entre quartos duplos ou twin e apartamentos T1 e T3, podendo fazer as refeições no restaurante, que costuma funcionar de quarta a segunda. A chef Blandina Moreira aposta em pratos de base tradicional com apresentação mais cuidada (inclusive, criados para o filme “Mal Viver”, de João Canijo). Outra opção é encomendar uma cesta de piquenique.

Há ainda bicicletas de uso gratuito, ginásio, sala de massagens, sauna e banheira de hidromassagem. Por ser um hotel pequeno e de gestão familiar, é mais fácil ajustar a experiência a cada cliente, conclui a diretora do RB Santiago: “Por exemplo, há um quarto com uma varanda muito grande, onde podemos servir um jantar especial”.





+ O que fazer perto

Conhecer o Festival Internacional de Jardins

Ponte de Lima fica a cerca de 20 minutos do hotel. Vale bem a pena passear pelo centro histórico da mais antiga vila portuguesa, e é lá que decorre o Festival Internacional de Jardins. “Os jardins e as alterações climáticas” é o tema da edição deste ano do evento, que fica até 31 de outubro na margem direita do rio Lima. O bilhete normal custa um euro, sendo que crianças até aos 12 anos não pagam.