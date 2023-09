Raízes: memórias com vista para a serra numa aldeia beirã

Onde já foi uma escola surge um alojamento rural pleno de tranquilidade, ideal para uns dias de descanso em comunhão com a natureza. Não faltam trilhos para caminhar e, no verão, praias fluviais para afastar o calor.

Em meados da década de 1940, não havia escola na aldeia da Catraia e, a pedido do Estado, o avô de Fátima Bandeiras construiu um edifício para permitir que as crianças deixassem de estudar em casas particulares. A primeira escola da povoação foi erguida com pedras recolhidas nas serras da Venda e das Talhadas. E são essas pedras o centro da memória do alojamento Raízes. “Nenhum outro nome faria mais sentido”, exclama a promotora do projeto.

As paredes originais da pequena construção foram transformadas em refeitório do alojamento rural recentemente inaugurado. O edifício preserva os detalhes das raízes, mas como qualquer árvore que se altera dinamicamente ao longo do tempo construiu sobre elas quatro apartamentos plenos de modernidade. Conforto e distinção combinam-se num espaço tranquilo, com uma arquitetura que isola da rua e orienta o olhar para a serra das Talhadas, onde se ergue há pouco mais de um ano um miradouro panorâmico com assinatura de Siza Vieira.

O centro do terraço é dominado pela piscina, rodeada de áreas jardinadas e com sol ao longo de todo o dia. Construídos num bloco único, os apartamentos têm acessos autónomos e um deles dispõe de um terraço privado. Domina a tipologia T2, mas um deles tem apenas um quarto e condições para pessoas com mobilidade reduzida. Todos dispõem de kitchenette totalmente equipada.

As decorações são diversas, cada uma com a sua própria personalidade, conferida por detalhes estudados por Fátima Bandeiras, que recupera móveis antigos e combina peças tradicionais com objetos trazidos da Suíça, onde reside. A irmã, Eugénia, é a guardiã regular do projeto e faz as honras da casa, desfiando histórias sobre a família e sobre a forma como se uniram para tornar eterno um local que a todos diz tanto. A entrada é a melhor síntese da alma do alojamento. Um enorme painel feito com portas antigas de madeira imprime a elegância rústica e cheia de histórias que se encontra noutros recantos.

Raízes é uma escolha segura para quem procura quietude e silêncio, em proximidade com a natureza. Com vários trilhos pedestres marcados, áreas de escalada e um forte militar do tempo das invasões francesas, a envolvente da Catraia pede para ser descoberta a pé. No verão, habitualmente de temperaturas carregadas, as praias fluviais são outra opção de passeio.