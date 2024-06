Penha Longa, em Sintra, celebra 30 anos com renovação total de quartos e suítes

Cruzando sete séculos de história com a de Sintra e do país, o Penha Longa Resort, aninhado no Parque Natural Sintra-Cascais, celebra três décadas dedicadas ao serviço de cinco estrelas como uma nova imagem: não só a da fachada, pintada com o tom rosa original, mas também a dos quartos e suítes, mais funcionais e modernos. Com muito para fazer, sentir e saborear.

Para onde quer que se olhe, o Penedo dos Ovos parece estar sempre lá. Sobranceira, a penha longa e alta deve o nome a uma lenda segundo a qual haveria um tesouro escondido, que seria entregue a quem conseguisse derrubar a pedra, atirando-lhe ovos. Um dia, uma anciã subiu ao penedo e atirou duas cestas de ovos sem sucesso – e diz-se que, por essa razão, as flores que ali crescem são amarelas. Há também quem diga que a cruz foi colocada no alto por o solo sagrado ter poupado a corte à peste negra. Histórias que ainda hoje se contam aos hóspedes.

A propriedade que serve de morada ao resort data de 1533 e inclui um mosteiro, um palácio do século XVI, capelas, jardins, fontes, aquedutos, moinhos de água e muralhas – património esse que, quando o resort abriu portas em 1993, tinha já sido adaptado aos serviços da unidade de luxo. Na celebração dos 30 anos, o Penha Longa Resort acrescentou quatro apartamentos T3 para famílias, e em maio último concluiu a renovação profunda de 187 dos 204 quartos e suítes com o contributo do Goddart Littlefair, um gabinete londrino de design de interiores de hotelaria.

O objetivo foi tornar os quartos e suítes mais modernos, leves e adaptáveis a todos os perfis de hóspedes. Tons verdes e beges dialogam com o azul marcante da Ritz-Carlton. A inspiração foi não só o “santuário de paz que rodeia o resort”, leia-se o Parque Natural Sintra-Cascais com o espesso manto de pinheiros, sobreiros e oliveiras, mas também a “aura de grandeza, mistério e luxo” que emana da região de Sintra, explicaram os designers. O mobiliário estofado com tons quentes, a iluminação detalhada, os novos chuveiros e as áreas espelhadas também brilham.

Casando harmoniosamente o passado e o presente, o hotel dispõe também de um spa naquilo que foram, no século XVI, as hospedarias da família real e da corte de D. Manuel I. Estruturado a partir da filosofia Zen, tem um labirinto de meditação rodeado de água, um jacúzi e piscina de contraste exteriores e sete salas de tratamento. Do menu de massagens, as quais seguem os protocolos da Natura Bissé, o mais solicitado é o de assinatura, com lavagem e esfoliação dos pés e uma massagem de corpo inteiro com óleo de amêndoas-doces e essência de erva-limão.

Duas piscinas exteriores e uma interior, um ginásio (atualmente encerrado para remodelação), aulas de ioga, pilates e fitness, um campo de golfe de 27 buracos, um centro interpretativo; kids club e um parque infantil fazem também parte da oferta do hotel. Como destino gastronómico, o Penha Longa tem uma marca de chocolates artesanais e sete restaurantes: o Aqua, junto às piscinas; o bar BLounge; o LAB by Sergi Arola e o Midori, japonês, ambos Michelin; o Arola, brasserie e tapas; o Spices, pan-asiático; e o Mercatto, com pequeno-almoço buffet até às 11h.