O MS Aparthotel, em Linda-a-Velha, junta lazer, negócios e desporto

O MS Aparthotel, em Linda-a-Velha, é um segredo bem guardado no cimo de uma colina com vista para o Tejo. O seu leque de serviços e a proximidade a Lisboa tanto atraem clientes em lazer, como empresas, equipas e desportistas.

A malha urbana de Linda-a-Velha (freguesia de Algés) pode não suscitar grandes expetativas, mas a vista dos pisos superiores do aparthotel é surpreendentemente bela: à esquerda, a Ponte 25 de Abril, o Cristo Rei e os monumentos de Belém; e à direita, o braço da Trafaria estendido até à foz do Tejo. Mas não é apenas de vistas que se fazem as primeiras impressões acerca do MS Aparthotel: o leque de serviços é o outro trunfo do quatro estrelas, vocacionado para o lazer, desporto e negócios.

No campo do lazer, o principal atrativo é a piscina exterior, digna de resort de praia, com bar dentro de água, palmeiras, extenso relvado e um pinhal a fazer esquecer a tela urbana. A poucos passos, com esplanadas, funcionam o Copu’s e o Pratu’s. Os menus do bar e restaurante estão a ser redesenhados pela chef Regina Silveira e, para já, oferecem bife à portuguesa e bacalhau à lagareiro, assim como bitoques, hambúrgueres e saladas. Brunch e menu de almoço deverão regressar em breve.







No piso inferior encontra-se a piscina interior aquecida com balneários masculino e feminino, equipados com sauna e banho turco; e um amplo ginásio com máquinas de fitness e possibilidade de acompanhamento com personal trainer. O desporto é, de resto, uma aposta forte, pois além de existir um campo de ténis (para jogar basta pedir o equipamento na receção), é ali que está sediada a clínica de fisioterapia e desporto de alta competição António Gaspar, fisioterapeuta da Seleção Nacional.

Oito salas distribuídas por vários pisos estão equipadas com sistemas de som e áudio para acolher reuniões, conferências e outros eventos corporativos ou estágios de equipas, com ou sem catering; e existe ainda um pequeno auditório multiusos. Na zona da entrada há ainda uma pequena loja com roupa e acessórios de moda e um rent-a-car da Tesla, assim como um kids club com jogos e outras brincadeiras.

Nos cinco pisos superiores encontram-se os 119 apartamentos do tipo T0, T1 e T2. Quais pequenas casas, funcionais e despojadas de luxos, todos têm cozinha com microondas, máquina de lavar roupa, fogão, forno, frigorífico combinado, loiças e utensílios; casa-de-banho com banheira; camas confortáveis; produtos de banho da Rituals; e generosas varandas com a tal vista desafogada sobre a zona ocidental da cidade. O pequeno-almoço, incluído em qualquer tarifa, tem variedade e frescura na dose certa e tanto se pode tomar no interior como na esplanada em frente à piscina.