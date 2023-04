O hotel Vincci Ponte de Ferro, em Gaia, é uma autêntica varanda sobre o Douro

Empoleirado sobre o rio Douro, o Vincci Ponte de Ferro, em Vila Nova de Gaia, é uma espécie de hotel-miradouro, com várias valências abertas ao público: restaurante, dois bares, ginásio e um terraço perfeito para dias de sol.

A chegada da primavera trouxe a reabertura do 6 Ponte Sky Bar, o terraço do 12º piso do Hotel Vincci Ponte de Ferro, em Vila Nova de Gaia, onde se petisca na companhia de uma das melhores vista sobre o Porto. Outra das novidades deste quatro estrelas, instalado a dois passos do Jardim do Morro, são os menus de degustação, servidos à sexta e ao sábado, no Restaurante Ponte de Ferro, e as provas de vinhos, no Adega Wine Bar.

Seja qual for a atividade escolhida, está garantido um cenário encantador sobre o rio, a muralha fernandina e a ponte de Luís I, o elemento central da paisagem que acabou por dar nome ao hotel aberto em junho de 2021. O Vincci Ponte de Ferro resulta da recuperação dos edifícios do antigo Casino da Ponte e de um armazém de vinho, que estão agora unidos por uma nova construção, num projeto assinado pelo arquiteto José Gigante.

O hotel exala uma aura art deco, sobretudo no lobby, onde está instalado o Miraponte Bar. Somos levados a outra época à boleia do piso a preto e branco, dos janelões em arco e dos cadeirões em veludo rosa pálido, onde hóspedes e passantes se podem sentar a bebericar um cocktail de olhos postos na paisagem. Que é a mesma presente em quase todos os 94 quartos. Dividem-se nas tipologias standard, standard com vista, superior com vista e suíte, e estão equipados com chaleira, máquina de café, minibar, cofre, chromecast e sistema de som.

Já na sala de reuniões e no ginásio as janelas oferecem uma outra perspetiva, estando viradas para a escarpa. E quem a quiser ver de perto, pode perguntar pela “gruta”, um corredor onde a pedra se apresenta em toda a sua monumentalidade.

Subindo-se ao Restaurante Ponte de Ferro, o cenário volta a ser o postal portuense. É ali que são servidos os pequenos-almoços, os almoço e os jantares, pensados pelo chef Christophe Fernandes, que dá destaque à cozinha europeia, recorrendo a ingredientes sazonais e de proximidade, em pratos como o bacalhau meia cura com línguas salgadas e xerém de berbigão, a vazia maturada, rosti de alheira e folhas de espinafre, e o risoto de beterraba e queijo de cabra. À sexta e sábado ao jantar serve-se um menu de degustação, que varia mensalmente, e todos os dias ao almoço há um menu executivo, que inclui couvert, prato principal, entrada ou sobremesa e bebida. Aos fins de semana acrescenta-se ainda canapés e buffet de sobremesas.

No 6 Ponte Sky Bar sugestões como saladas, croquetes, tábuas e hambúrgueres fazem parelha com cocktails, vinhos e sangrias, e no Adega Wine Bar dá-se destaque a 50 referências vínicas de brancos, tintos, rosés, espumantes, vinho do Porto e champanhes franceses. A última quarta de cada mês está reservada para provas de vinho guiadas por um produtor convidado.