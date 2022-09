O Dream Guincho, em Cascais, é um refúgio entre a serra e o mar

Este alojamento na serra de Sintra e com vista para o mar do Guincho é a materialização do “sonho de uma vida”. Tem oito quartos, piscina, restaurante, zonas de estar e uma coleção de livros para todos os momentos.

O Dream Guincho é um refúgio de madeira implantado no topo de um monte com vista para o mar, tem a serra a rodeá-lo, e é a realização do “sonho de uma vida”, nas palavras de Rosário Pinto Correia, ligada ao ensino e à gestão. Rosário sempre viajou muito. Com os anos foi acalentando a ideia, também acarinhada pelos amigos, de ter um hotel – ou uma casa de campo, como gosta de lhe chamar – e agora é ali que vive, discretamente, no hotel.

O alojamento foi desenhado pelo arquiteto António Castello Branco com inspiração nos chalés nórdicos, em madeira e com telhados bicudos. Felizmente, o clima da zona, apesar de temperamental, é mais ameno e a própria casa adapta-se a ele, com várias zonas de estar exteriores e interiores. O projeto coube à Fusion Interior Design, mas teve muito a mão da proprietária, que cedeu móveis e objetos como antiguidades, peças de arte e livros. Estes são às dezenas, senão mais, e encontram-se em cada recanto, desde a grande e luminosa sala do piso inferior às estantes de vários móveis, degraus das escadas e suspensos no teto da sala de refeições. Folhas e piteiras secas decoram as paredes.





A presença de tantos livros não é um acaso. No piso superior, os quartos foram batizados com nomes de obras literárias de oito países: Romance de Genji (Japão), O Grande Gatsby (EUA), Dom Quixote (Espanha), Anna Karenine (Rússia), A Menina do Mar (Portugal), O Principezinho (França), A Divina Comédia (Itália) e O Arco-Íris do Instante (Síria). Em comum, têm uma decoração contemporânea, amenidades Castelbel e vista para o mar.

Neste momento, quem quiser mergulhar nas suas camas confortáveis terá de aguardar até, pelo menos, ao dia 17 de setembro, em virtude da elevada procura por este refúgio. A partir de outubro, a disponibilidade de reservas é maior. Os hóspedes podem ainda conviver numa sala com piano e uma mesa de bilhar, apreciar as obras do pintor Carlos Vasconcellos Cruz ou servir-se de bebidas em dois “honesty bar”, como um copo de vinho ou um whiskey. A meio da tarde são servidas fatias de bolo e chá, como cortesia.

O jardim exterior tem uma piscina com espreguiçadeiras rodeadas de zambujeiros e, quando o bom tempo permite, acolhe também os pequenos-almoços, feitos com produtos frescos e sazonais tanto quanto possível. Como não existe um restaurante formal, os hóspedes devem reservar com antecedência o almoço ou jantar, que muitas vezes incluem receitas da avó de Rosário, confecionadas com o que há no momento.

+ O que fazer perto

Passear numa duna especial

A poucos metros da Praia do Guincho encontra-se a Duna da Cresmina, que ocupa uma área de 66 hectares dentro do Parque Natural de Sintra-Cascais. Esta duna parabólica, inserida num corredor eólico, tem a particularidade de conseguir mover-se 10 metros por ano, por isso vai alterando suavemente a paisagem. Tem um passadiço de madeira e um centro interpretativo (uma das entradas é pela Rua da Areia). Sob marcação, também se fazem visitas guiadas e observação de aves.