Novo Sóis Montejunto convida a dormir e pedalar na serra, perto de Lisboa

Domos com vista panorâmica, piscina exterior, bar e loja de produtos regionais são alguns dos serviços do novo Sóis Montejunto Eco Lodge, que convida a explorar os atrativos da Serra de Monjunto em qualquer altura do ano.

As temperaturas baixas da Serra de Montejunto não são problema para quem quer fazer uma sessão de hidromassagem em banheira quente, aquecida a lenha, ao ar livre. No cenário em estilo nórdico pode apreciar-se o vale da paisagem protegida, cujo pico atinge os 666 metros de altitude, e fintar o frio dentro da sauna e do banho turco. Tudo isto sem sair do Sóis Montejunto Eco Lodge, o mais recente alojamento da região de Alenquer, com um conjunto de domos geodésicos duplos e familiares.

Um grupo de empresários brasileiros e sul-africanos, com negócios em várias áreas, deixou-se encantar pela beleza da região depois de um deles praticar ciclismo na serra e decidiu criar o projeto, como porta de entrada para o que se pode fazer em redor: visitar queijarias, provar vinhos em adegas, caminhar e até pastorear animais. Tudo a partir de um alojamento em que a comunhão com o meio rural se alia ao conforto de um hotel, em estruturas de látex e ferro resistentes e funcionais.







Assentes em plataformas de madeira interligadas por passadiços, todos os domos se debruçam sobre o vale. O interior é despojado, mas inclui o que é necessário para uns dias de férias confortáveis: cama king-size, kitchenette com frigorífico, placa de indução, microondas, máquina de café, utensílios e loiças; casa-de-banho, smartTV, ar condicionado e arrumação. Os domus familiares estão equipados ainda com um beliche duplo, que pode acomodar tanto crianças e jovens, como adultos.

Uma vez que o Sóis Montejunto Eco Lodge não tem restaurante, o pequeno-almoço é entregue num cesto à porta, numa hora definida pelo hóspede, com pão de trigo e sementes, croissant, mel, compota, manteiga, iogurte natural com muesli, fiambre, queijo, queijo fresco, leite/bebida de aveia, sumo de laranja, fruta e pastel de nata. Em redor não faltam programas: também há um domo para massagens e aulas de ioga e pode-se alugar bicicletas para percorrer trilhos com ajuda de um mapa online.

Descobrir a Serra de Montejunto

É uma área rica em biodiversidade e em pontos de interesse, como algares, grutas, monumentos e vestígios pré-históricos. Desde 1999 que é considerada paisagem protegida, sendo gerida pelos municípios de Alenquer e Cadaval e pelo ICNF.