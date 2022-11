No Sleep & Nature, em Montemor-o-Novo, as férias ajudam a dormir profundamente

O hotel de quatro estrelas Sleep & Nature, em Montemor-o-Novo, convida a abrandar o ritmo junto da natureza, promovendo noites de sono com qualidade sob supervisão de uma especialista.

O Sleep & Nature, aberto este verão numa paisagem rural da freguesia de Lavre (Montemor-o-Novo), vem mostrar que o turismo está cada vez mais alinhado com a procura do bem-estar a vários níveis. O investimento neste hotel rural de quatro estrelas gerido pela Amazing Evolution chegou pelas mãos da doutora e professora Teresa Paiva, que pratica e ensina a medicina do sono há mais de três décadas e é diretora clínica e gerente do Centro de Electroencefalografia e Neurofisiologia Clínica, em Lisboa.





“Não nos podemos esquecer que o sono é um dos cinco pilares da saúde, mas uma grande parte das pessoas dormem menos horas do que devia e isso aumenta muito o risco de desenvolverem cancro, doenças autoimunes, depressão, demência e doenças cardiovasculares”, esclarece a médica. Os hóspedes são convidados a “aprender a descansar” e a atenuar os seus problemas mediante terapias não médicas, numa estada em 32 quartos e oito casas idealizados para esse objetivo.

Escusado é dizer que os colchões e o menu de almofadas foram escolhidos a dedo, tal como os tons leves da decoração. Todas as noites é deixado um biscoito sem glúten em cima da mesa, que pode ser provado na companhia de um chá calmante. Fora do quarto, os hóspedes têm um spa com tratamentos à base de amenities da marca Âmbar, piscinas interior e exterior, sauna, ginásio e uma biblioteca com livros sobre o tema. As refeições têm lugar no aconchegante restaurante Monte do Vagar.

Andar a cavalo

A Equimor organiza passeios a cavalo nos arredores de Montemor-o-Novo, destinados a pessoas com ou sem experiência. Faz batismos de equitação e passeios pelo castelo ou pelo lado rural do concelho, sempre acompanhados por monitores credenciados.