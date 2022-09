No novo refúgio neoislâmico de Albufeira bebe-se champanhe ao pequeno-almoço

O Vila Origens Boutique Hotel é uma ode ao passado islâmico de Albufeira e um refúgio de bem-estar só para adultos, com champanhe servido logo pela manhã. Fica a poucos minutos a pé da Praia do Peneco.

Os portões abrem automaticamente e desvendam um cenário distante do que se espera encontrar, mas em plena sintonia com a herança islâmica do centro histórico de Albufeira. Após o primeiro arco, surge uma pequena fonte em pedra e azulejo, e logo a piscina de rebordo infinito. Tudo lembra um típico riad marroquino, ou por outras palavras, o pátio interior ajardinado das casas de estilo árabe-andaluz.

Criado a partir da reconstrução de vários edifícios históricos contíguos a um troço da muralha de Albufeira do século XII, o Vila Origens Boutique Hotel apresenta uma decoração em estilo romântico neoislâmico. Do amplo terraço com zonas de estar, espreguiçadeiras e palmeiras observa-se estendais de roupa, várias camadas de casas brancas, chaminés e a igreja-matriz, especialmente bonita ao entardecer.





Todos os espaços foram pensados para explorar os jogos de luz, tanto é que a zona da piscina se transforma do dia para a noite. Albert e Natália Kruize – um holandês e uma albufeirense já com um grupo de restaurantes firmado na zona – idealizaram o Vila Origens com o objetivo de o tornar um hotel boutique “líder” em Albufeira. Para já existem apenas 18 quartos, mas a unidade pretende crescer para cerca de 30.

Todas as áreas do hotel têm pormenores decorativos pensados por Albert, ou não fosse ele também artista e autor dos quadros que embelezam as paredes. As mesas de cabeceira fabricadas a partir de troncos e outras peças em madeira também foram desenhadas por ele, e trabalhadas numa carpintaria em Algoz. Os quartos dividem-se em cinco tipologias: Cozy, Dreamy, Happy, Starry e Stunning.





A decoração é igual em todos, aposta na conjugação de volumes e padrões de cor, e garante a funcionalidade e conforto de um bom hotel. À chegada aos aposentos, todos os hóspedes são agraciados com uma garrafa de Soalheiro e um sortido de bolos regionais – motivos suficientes para brindar à vida e ao que ela tem de bom. Alguns dos quartos têm terraços mobilados e com vista para a Baixa, ou para o mar.

Por agora, o Vila Origens Boutique Hotel funciona apenas em regime de alojamento e pequeno-almoço, mas em breve deverá começar a servir jantares temáticos semanais. A refeição matinal, servida na esplanada em frente à piscina, surge numa tábua recheada com frutas, pães, queijos, charcutaria e pastéis de nata – e inclui detalhes de luxo como flutes de Moët & Chandon, para começar o dia em grande.